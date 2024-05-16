Стюардеса розповіла, чому категорично не можна спати під час зльоту та посадки літака

Зазвичай люди намагаються спати в літаку, щоб відпочити та "вбити" час. Однак, як виявилось, спати під час зльоту та посадки шкідливо для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Чому не можна спати

Стюардеса Аля Педроза розповіла, що зльоти є однією з найважливіших фаз польоту.

Зокрема, під час зльоту було б доцільно бути напоготові на випадок надзвичайної ситуації, якщо вам потрібно евакуюватися.

Вона розповіла, що може виникнути ситуація, коли тиск повітря у вашому середньому вусі та тиск повітря в навколишньому середовищі виходять з рівноваги, створюючи стрес у вашій барабанній перетинці.

Одним із факторів ризику для вух у літаку є сон під час злету та посадки. Все ому, що ви не робите активних дій для вирівнювання тиску у вухах, наприклад позіхання.

Існують силіконові вкладиші для вух, які мають крихітний керамічний фільтр, розроблений для того, щоб повільніше вирівнювати слух. Якщо ви поставите їх перед зльотом і посадкою, у вас менше шансів страждати від болю у вухах.

Ще одна причина, щоб уникати сну під час зльоту та посадки, полягає в тому, щоб бути в курсі того, що відбувається, якщо виникне надзвичайна ситуація, і пасажирам і членам екіпажу доведеться евакуювати літак

Важливо, якщо ви знаєте, що вас чекає довгий виснажливий переліт, варто виспатися заздалегідь.

Що не можна робити в літаку

Не ходіть босоніж

Літаки не дезінфікуються після кожного польоту. А вони щодня перевозять мільйони людей з різних цікавих куточків світу, а разом з ними мікроби.

Також варто уникати використання навушників (запечатана упаковка не свідчить дезінфекцію) або просто торкатися до будь-яких речей, які вам не потрібні. Якщо приватні лікарні з великими труднощами справляються з бактеріями, то авіакомпаніям це зробити ще складніше.

Не пийте занадто багато

Мова йде про алкогольні напої, яких варто уникати перед польотом.

Алкоголь зневоднює організм. Крім того, він має сечогінний ефект і пригнічує імунну систему.

До того ж в повітрі люди швидше п'яніють.

Пити газовану воду

Перепади тиску під час польоту призводять до підвищення газоутворення в кишківнику. Тому пити газовані напої, а також шампанське, не варто, інакше може трапитися незручна ситуація.

Сидіти нерухомо весь політ

При частих перельотах люди схильні до вищого ризику тромбозу глибоких вен. Саме тому людям з подібними проблемами, рекомендується надягати компресійні панчохи.

Також раз на годину потрібно вставати зі свого місця і трохи ходити. Або, якщо вам незручно пробиратися повз попутників, можна хоча б міняти позу в кріслі й згинати ноги в колінах.