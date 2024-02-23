Стюардеса розповіла, в якому класі літака сидять найскандальніші пасажири

Бортпровідники під час польоту можуть стикатися з різними пасажирами. Однак, існує певна категорія пасажирів, яких стюардеси вважають найгіршими серед усіх інших.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The sun .

Де сидять сварливі пасажири

Було б очевидно, якби йшлося про переповнений економ-клас або ж навпаки - про спокійний перший клас, який обирають переважно заможні люди.

Бортпровідниця розповіла, що вона не любить працювати із пасажирами в секції преміум-економ.

За її словами, люди у цій секції сидять та очікують більшого, ніж стюардеси їм можуть дати.

"Вони думають, що раз заплатили трохи більше, то отримають коктейлі та багате меню їжі на вибір, але насправді вони отримують тільки швидку посадку і трохи більше місця для ніг", - пояснила бортпровідниця.

Зокрема, вона неодноразово стикалася з найбільшою кількістю істерик та обурень саме від пасажирів цієї секції.

"Пасажири економ-класу знають, чого очікувати, як і ті, хто подорожує в бізнес-класі або в першому-класі. Вони розуміють, що існують межі того, що можна, а що не можна забезпечити", - зазначила стюардеса.

В чому причина

Бортпровідниця заявила, що основною причиною таких конфліктів є те, що пасажири занадто багато уваги приділяють "преміальній" частині і недостатньо "економній".

Трапився випадок, коли пасажири преміум-економ класу просили стюардесу зробити їм "Мохіто" або принести меню.

"Це літак, а не коктейль-бар чи ресторан, і ми не кухарі чи офіціанти. Ми в першу чергу дбаємо про вашу безпеку, а люди, схоже цього не розуміють", - додала вона.

Де найкраще сидіти

Досвідчені мандрівники впевнені, що сидіти найкраще біля крила і біля вікна. Так пасажири не так сильно відчуватимуть турбулентність - саме тому бізнес-клас завжди знаходиться в носі літака.

Там трясіння відчувається менше. Крім того, у крила у великих літаках є аварійний вихід, а також у вас буде огляд двигуна літака, тому ви зможете повідомити про позаштатну ситуацію бортпровідникам.

Найкращим варіантом буде місце ближче до носа літака. Так при виході ви зможете раніше вийти з літака в будь-якому разі.