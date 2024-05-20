Стюардесса рассказала о жалобе, которую ей надоело слышать от пассажиров

Авиаперелеты для большинства путешественников могут быть настоящим испытанием. Стюардесса назвала частую жалобу от пассажиров, которую ей приходилось слышать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Тhe sun .

На что всегда жалуются

Стюардесса Хизер Пул рассказала, что путешественники чаще всего жалуются на неисправную развлекательную систему, отсутствие Wi-Fi и откинутые сиденья.

Отбрасывать сиденье или не отбрасывать - это дискуссия в течение длительного времени, некоторые ссоры становятся настолько горячими, что экипажу приходится вмешиваться. Все потому, что некоторые пассажиры огорчены нехваткой места в и без того тесных самолетах.

Но Пул отметила, что обращение к стюардессе о помощи может оказаться безрезультатным, поскольку они "ничего не могут сделать с откинутыми креслами".

Она отметила, что разрешено отбрасывать сиденья, и никто ничего не может с этим поделать.

"Если вы ударите сиденье ногой или будете угрожать ударить кого-то кулаком по лицу, вас высадят из рейса, а не человека, который отодвинул свое сиденье", - говорится в сообщении.

Пул добавила, что если вы все-таки отвергаете сиденья, то нужно делать это медленно и помните о людях сзади, чтобы избежать разбитых ноутбуков.

Плохие привычки пассажиров

Не нужно сразу вставать со своего места, как только колеса коснулись асфальта. Все потому, что вы не выйдете из самолета быстрее.

Эксперты отмечают, что многих пассажиров очень раздражает, когда кто-то рядом громко жует жвачку, и тем более надувает пузыри и лопает их.

Дети могут быть настоящим кошмаром в самолетах, но родители должны иметь дело со своим ребенком. Поэтому если вам во время путешествия доставляет неудобство посторонний ребенок, например, бьет по спинке вашего кресла или задевает вас ногами, стоит вежливо обратиться к его родителям, каким бы большим ни был соблазн разобраться с надоедливым ребенком самостоятельно.

К тому же никто не любит пьяных людей на борту самолетов, ведь они часто ведут себя слишком громко, а также могут пойти на конфликт с другими пассажирами и персоналом. Но даже если агрессии нет, с пьяным пассажиром все равно может быть очень тяжело.