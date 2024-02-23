Стюардесса рассказала, в каком классе самолета сидят самые скандальные пассажиры

Бортпроводники во время полета могут сталкиваться с разными пассажирами. Однако существует определенная категория пассажиров, которых стюардессы считают хуже всех остальных..

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The sun .

Где сидят сварливые пассажиры

Было бы очевидно, если бы речь шла о переполненном эконом-классе или наоборот - о спокойном первом классе, который выбирают преимущественно состоятельные люди.

Бортпроводница рассказала, что она не любит работать с пассажирами в секции премиум-эконом.

По ее словам, люди в этой секции сидят и ожидают большего, чем стюардессы им могут дать.

"Они думают, что раз заплатили немного больше, то получат коктейли и большое меню еды на выбор, но на самом деле они получают только быструю посадку и немного больше места для ног", - объяснила бортпроводница.

В частности, она неоднократно сталкивалась с наибольшим количеством истерик и возмущений именно пассажиров этой секции.

"Пассажиры эконом-класса знают, чего ожидать, как и путешествующие в бизнес-классе или в первом-классе. Они понимают, что существуют пределы того, что можно, а что нельзя обеспечить", - отметила стюардесса.

В чем причина

Бортпроводница заявила, что основной причиной таких конфликтов является то, что пассажиры слишком много внимания уделяют "премиальной" части и недостаточно "экономной".

Случился случай, когда пассажиры премиум-эконом класса просили стюардессу сделать им "Мохито" или принести меню.

"Это самолет, а не коктейль-бар или ресторан, и мы не повара или официанты. Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности, а люди, похоже, этого не понимают", - добавила она.

Где лучше всего сидеть

Опытные путешественники уверены, что сидеть лучше возле крыла и окна. Так пассажиры не будут так сильно испытывать турбулентность - именно поэтому бизнес-класс всегда находится в носу самолета.

Там трясение ощущается меньше. Кроме того, возле крыла в больших самолетах есть аварийный выход, а также у вас будет обзор двигателя самолета, поэтому вы сможете сообщить о внештатной ситуации бортпроводникам.

Лучшим вариантом будет место поближе к носу самолета. Так при выходе вы можете раньше выйти из самолета в любом случае.