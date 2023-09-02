Стюардесса рассказала, как бесплатно взять дополнительную сумку в самолет и перейти в бизнес-класс

На борт самолета нельзя брать с собой много вещей, ведь вас могут заставить доплатить или выбросить вещи. Однако есть действенный способ, который поможет избежать правил и все же взять больше вещей и перейти из эконом-класса в бизнес.

Как бесплатно взять дополнительный чемодан

Специалист отметила, что советы могут и не сработать, однако часто они помогают. Все зависит от экипажа, рейса, авиакомпании и количества людей на борту.

У многих авиакомпаний существует ограничение относительно ручной клади - она не должна быть слишком большой, ведь тогда придется дополнительно за нее платить.

По словам стюардессы, можно на борт самолета взять подушку. Набить ее можно необходимыми вещами, а именно одеждой.

По правилам, на борт самолета можно проносить подушку, чтобы удобно спать. А что в ней будет - уже ваше дело.

"Я переезжала в другую страну и имела с собой много вещей, поэтому мне действительно нужен был дополнительный небольшой вес. Так я пронесла подушку, наполненную одеждой. И это нормально, потому что никто не может запретить вам принести подушку. К тому же на ней удобно спать во время полета", - сказала Камила Якубьякова.

Как перейти в бизнес-класс

Стюардесса говорит, что полет в день рождения может стать лучше, если рассказать об этом бортпроводникам. Зачастую они пытаются сделать рейс более приятным в праздничные дни - принести бокал бесплатного шампанского, пересадить в бизнес-класс, если там конечно есть места.

Также очень редко, но бывают случаи, когда салон переполнен, пассажирам предлагают поменять места в салоне высшего класса. Называется такой маневр "operational upgrade".

К тому же, если ваше место, еда или условия не соответствуют заявленным, чтобы избежать скандала, пассажирам могут предложить лучшее место в бизнес-классе. Стоит также быть вежливыми с экипажем, чтобы они захотели вам помочь.

Что нельзя брать в ручную кладь

Колющие и режущие предметы

Ножницы, бритву, металлическую пилочку и другие гости предметы нужно сдать в багаж.

Жидкость

В салон самолета нельзя брать жидкость в баночках более 100 миллилитров.

К жидкости также приравниваются гелеобразные продукты, такие как желе, йогурт, консервы. А также косметические средства.

Животные

Нельзя взять домашнего любимца в самолет в качестве ручной клади.

Чтобы вы могли полететь в отпуск вместе, заранее позаботься обо всех необходимых документах.