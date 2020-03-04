Крым наш: скандальный Панин покаялся перед украинцами (видео)

Алексей Панин (фото: instagram.com/actor_ap)

Алексей Панин рассказал, что ему стыдно за свои слова в 2014 году

Алексей Панин дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором жестко "разнес" Кремль за Крымский мост. Скандальный российский актер также заявил, что ему очень стыдно за то, что в 2014 году после аннексии полуострова Россией он кричал: "Крым наш!".

При этом Панин отметил, что он это делал не потому что "оголтелый какой-то дебил", а потому что он видел отношение крымчан, которые хотели стать частью России.

"Стыдно не за Крым, стыдно за нашего президента, наверное, стыдно за нашу власть", - заявил актер.

Алексей Панин покаялся перед украинцами (видео: YouTube)

Напомним, что в начале года Панин на своей старнице в Instagram написал обращение к украинцам, в котором заявил, что ему очень жаль о никому ненужной войне с Украиной, которую развязала Россия.

Он также подчеркнул, что сильно скучает по украинской певице Ирине Билык, с которой в 2012 году снимался в ее клипе "Мы будем вместе", и по Киеву.

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