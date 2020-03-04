Крим наш: скандальний Панін покаявся перед українцями (відео)

Олексій Панін (фото: instagram.com/actor_ap)

Олексій Панін розповів, що йому соромно за свої слова в 2014 році

Олексій Панін дав велике інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, в якому жорстко "розніс" Кремль за Кримський міст. Скандальний російський актор також заявив, що йому дуже соромно за те, що в 2014 році після анексії півострова Росією він кричав: "Крим наш!".

При цьому Панін зазначив, що він це робив не тому, що "шалений якийсь дебіл", а тому що він бачив ставлення кримчан, які хотіли стати частиною Росії.

"Соромно не за Крим, соромно за нашого президента, напевно, соромно за нашу владу", - заявив актор.

Олексій Панін покаявся перед українцями (відео: Youtubee)

Нагадаємо, що на початку року Панін на своїй старнице в Instagram написав звернення до українців, в якому заявив, що йому дуже шкода про нікому непотрібну війну з Україною, яку розв'язала Росія.

Він також підкреслив, що сильно сумує за українською співачкою Іриною Білик, з якою у 2012 році знімався в її кліпі "Мы будем вместе", і за Києвом.

Ми також писали про те, що в Криму назріла справжня екологічна катастрофа. На Тайганському водосховищі в Білогірському районі Криму через сильне обміління з'явилися острови. При цьому з кожним днем обміління водойми триває. Ще в січні рівень води у водосховищі був високий, острови з'явилися в другій половині лютого.