ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Крим наш: скандальний Панін покаявся перед українцями (відео)

STYLERЖиття    04.03.2020 - 09:25
Крим наш: скандальний Панін покаявся перед українцями (відео)
Олексій Панін (фото: instagram.com/actor_ap)

Олексій Панін розповів, що йому соромно за свої слова в 2014 році

Олексій Панін дав велике інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, в якому жорстко "розніс" Кремль за Кримський міст. Скандальний російський актор також заявив, що йому дуже соромно за те, що в 2014 році після анексії півострова Росією він кричав: "Крим наш!".

При цьому Панін зазначив, що він це робив не тому, що "шалений якийсь дебіл", а тому що він бачив ставлення кримчан, які хотіли стати частиною Росії.

"Соромно не за Крим, соромно за нашого президента, напевно, соромно за нашу владу", - заявив актор.

Олексій Панін покаявся перед українцями (відео: Youtubee)

Нагадаємо, що на початку року Панін на своїй старнице в Instagram написав звернення до українців, в якому заявив, що йому дуже шкода про нікому непотрібну війну з Україною, яку розв'язала Росія.

Він також підкреслив, що сильно сумує за українською співачкою Іриною Білик, з якою у 2012 році знімався в її кліпі "Мы будем вместе", і за Києвом.

Ми також писали про те, що в Криму назріла справжня екологічна катастрофа. На Тайганському водосховищі в Білогірському районі Криму через сильне обміління з'явилися острови. При цьому з кожним днем обміління водойми триває. Ще в січні рівень води у водосховищі був високий, острови з'явилися в другій половині лютого.

"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню В ПАРЄ хочуть організувати візит комісара з прав людини до анексованого Криму
Новини України Кримактер
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся