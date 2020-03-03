В Крыму назрела экологическая катастрофа (печальные фото)

В Крыму экокатастрофа (Коллаж РБК-Украина)

В Крыму назрела настоящая экологическая катастрофа

В Крыму назрела настоящая экологическая катастрофа. На Тайганском водохранилище в Белогорском районе оккупированного Россией полуострова из-за сильного обмеления появились острова. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что с каждым днем обмеление водоема продолжается. В январе уровень воды в Тайганском водохранилище был достаточно высок, острова появились лишь во второй половине февраля.

"Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище, наоборот, был выше зимнего. Но в этом году зима была скудной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму. Теперь сливать нечего и вся нагрузка ляжет на близлежащее Белогорское водохранилище, поэтому следует ожидать, что и оно скоро сильно обмелеет", – рассказал кжитель Белогорского района, активист движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

Тайганское водохранилище в Крыму (фото: ru.krymr.com)

Кстати, информацию об обмелении водохранилища подтвердил и собственник парка львов "Тайган" Олег Зубков.

"Мы вовремя перешли в потреблении воды с Тайганского водохранилища на Белогорское. Но в этом году прогноз по воде и в Белогорском водохранилище удручающий. Поэтому в парке делаем запасы на сезон уже сейчас", – сообщил Зубков.

Как ранее мы сообщали, оккупированный Россией Крым останется без воды уже этим летом и для сельского хозяйства это станет настоящей катастрофой. В Симферополе так называемые власти уже признались, что запасов пресной воды осталось ровно на три месяца.