Створіть собі різдвяний настрій, подивившись ці 5 яскравих стрічок. Герої та сюжети вас здивують

"Ельф"

Стрічка розповідає про хлопчика-сироту Бадді, який випадково опиняється в майстерні Санти на Північному полюсі. Його вихованням займаються ельфи, але він виростає значно більшим за інших. Головний герой розуміє, що він не ельф, і вирушає до Нью-Йорка, аби відшукати свого справжнього батька.

"Чотири Різдва"

Ця стрічка розповідає про Бреда і Кейт, які люблять подорожувати та уникають святкових сімейних обов'язків. Проте цього разу їхній рейс скасовують, і вони змушені відвідувати кожного з чотирьох своїх батьків. Сімейні зустрічі стають причиною справжнього хаосу та розкривають різноманітні секрети.

"Санта Клаус"

За сюжетом Скотт Келвін випадково замінює Санту після дивного інциденту. Тепер він має виконувати обов'язки Санти, а це також означає жити на Північному полюсі, створювати іграшки та доставляти подарунки дітям. Спершу головний герой не сильно радий новій ролі, проте згодом він вирішує все ж таки спробувати.

"Різдвяні канікули"

Головний герой тут організовує Різдво для своєї родини, але все йде не за планом, оскільки несподівано приїжджають далекі родичі, та навіть дикі тварини стають частиною цього святкового хаосу. Тому комедія дивує небанальним сюжетом і точно підніме настрій.

"День бабака"

Цей фільм більше про зиму, аніж про саме Різдво, проте він передає неймовірну атмосферу і розповідає про Філа Коннорса, який застрягає в одному й тому самому дні. Поступово він вчиться бачити цінність кожного дня та більше любити те, що має навколо.