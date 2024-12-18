Создайте себе рождественское настроение, посмотрев эти 5 ярких лент. Герои и сюжеты вас удивят

"Эльф"

Лента рассказывает о мальчике-сироте Бадди, который случайно оказывается в мастерской Санты на Северном полюсе. Его воспитанием занимаются эльфы, но он вырастает значительно больше других. Главный герой понимает, что он не эльф, и отправляется в Нью-Йорк, чтобы отыскать своего настоящего отца.

"Четыре Рождества"

Эта лента рассказывает о Брэде и Кейт, которые любят путешествовать и избегают праздничных семейных обязанностей. Однако на этот раз их рейс отменяют, и они вынуждены посещать каждого из четырех своих родителей. Семейные встречи становятся причиной настоящего хаоса и раскрывают различные секреты.

"Санта Клаус"

По сюжету Скотт Келвин случайно заменяет Санту после странного инцидента. Теперь он должен выполнять обязанности Санты, а это также означает жить на Северном полюсе, создавать игрушки и доставлять подарки детям. Сначала главный герой не сильно рад новой роли, однако впоследствии он решает все же попробовать.

"Рождественские каникулы"

Главный герой здесь организует Рождество для своей семьи, но все идет не по плану, поскольку неожиданно приезжают дальние родственники, и даже дикие животные становятся частью этого праздничного хаоса. Поэтому комедия удивляет небанальным сюжетом и точно поднимет настроение.

"День сурка"

Этот фильм больше о зиме, нежели о самом Рождестве, однако он передает невероятную атмосферу и рассказывает о Филе Коннорсе, который застревает в одном и том же дне. Постепенно он учится видеть ценность каждого дня и больше любить то, что имеет вокруг.