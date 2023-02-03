Створили дивовижний проєкт мікробудинків для переселенців у Карпатах! Ви такого ще не бачили

Яким може бути житло для переселенців

Студія дизайну інтер’єру Between the Walls пропонує зводити в Карпатах для переселенців мікробудинки площею 22 квадратних метри. Вони будуть шестикутної форми. Такі розраховані для проживання однієї пари.

За задумом авторів проєкту, ці будинки після перемоги можна буде використовувати у сфері туризму.

Творці проєкту надихнулись модерністськими малими архітектурними формами, такими як автобусні зупинки, які будували на території України у 50-х роках.

За словами архітекторів, таким чином вони хочуть переосмислити зв'язок радянського минулого із сьогоднішнім становищем нашої держави.

Ось так може виглядати житло для переселенців (фото: Between the Walls)

Загальну кімнату можна розділити на чотири зони. Завдяки цьому створюється круговий рух, який дозволить ефективніше використовувати простір.

Одна суцільна меблева конструкція включає місця для зберігання речей, місце для прання, ліжко та кухню. Ліжко складається в шафу.

Такі будинки планують зводити з бетонних плит з мармуровою крихтою. Житло хочуть збудувати в селі Ділове Закарпатської області, де є мармуровий кар’єр, що вже кілька років не працює.

Архітектори наголошують, що виробництво плит могло б відновити роботу кар'єру. Також там могли б працевлаштуватись безробітні чоловіків-ВПО.

Ось так може виглядати житло для переселенців (фото: Between the Walls)