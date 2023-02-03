Создали удивительный проект микродомов для переселенцев в Карпатах! Вы такого еще не видели

Каким может быть жилье для переселенцев

Студия дизайна интерьера Between the Walls предлагает возводить в Карпатах для переселенцев микродома площадью 22 квадратных метра. Они будут шестиугольной формы. Такие рассчитаны для проживания одной пары.

По замыслу авторов проекта эти дома после победы можно будет использовать в сфере туризма.

Создатели проекта вдохновились модернистскими малыми архитектурными формами, такими как автобусные остановки, которые строили на территории Украины в 50-х годах.

По словам архитекторов, таким образом, они хотят переосмыслить связь советского прошлого с сегодняшним положением нашего государства.

Вот так может выглядеть жилье для переселенцев (фото: Between the Walls)

Общую комнату можно разделить на четыре зоны. Благодаря этому создается круговое движение, которое позволит более эффективно использовать пространство.

Одна сплошная мебельная конструкция включает места хранения вещей, место для стирки, кровать и кухню. Кровать складывается в шкаф.

Такие дома планируют возводить из бетонных плит с мраморной крошкой. Жилье хотят построить в селе Деловое Закарпатской области, где есть мраморный карьер, который уже несколько лет не работает.

Архитекторы подчеркивают, что производство плит могло бы возобновить работу карьера. Также там могли бы трудоустроиться безработные мужчин-ВПЛ.

Вот так может выглядеть жилье для переселенцев (фото: Between the Walls)