Студентів київського вишу раптово зганяють із дистанційки на очне навчання: спалахнув скандал

За словами першокурсниці, більшість студентів проти такої ініціативи керівництва університету. При цьому тих, хто навчається на 1 та 2 курсах, адміністрація вишу поставила перед фактом про необхідність виходити на навчання в офлайн форматі, і жодних обговорень не проводилося.

Дівчина уточнила, що на початку навчального року під час першого семестру студентам було надано можливість вибору форми навчання на цей рік. Так, студенти, які вирушили на дистанційку, до гуртожитку відповідно не заселялися та не реєструвалися. Тепер же їх "женуть" саме на очне навчання.

Разом з тим, зауважує студентка КНЛУ, в університеті немає пристосованих бомбосховищ та укриттів - і такі функції "виконує" простий підвал.

Крім того, частина студентів знаходяться або у різних регіонах, або взагалі виїхала з України. До того ж молоді люди не були заселені до гуртожитку, і тепер питання проживання у Києві для них стало значною проблемою, бо немає можливості платити за житло у столиці.

"Багато студентів за кордоном, а багато хто просто не має можливостей оплатити проживання у столиці, оскільки не готувалися до цього. До того ж в університеті немає облаштованого укриття, розрахованого на кількість студентів", - каже дівчина.

У Telegram-каналі "Підслухано в КНЛУ" звертають увагу, що на тлі нововведення від керівництва вишу немає чіткої інформації - "чи йдеться про змішану систему навчання, як було на початку року, чи саме про офлайн".

Попередньо студентів 1 та 2 курсів планують виводити на очне навчання з 18 квітня.

Студентка у своєму зверненні закликає до ширшого розголосу цієї ситуації.

Відео: студентка КНЛУ поскаржилася на вимогу вишу про раптовий перехід у другому семестрі на очне навчання

У коментарях у пабліку студенти пишуть, що з чотирьох гуртожитків закрито три, а той, що лишився - відкритий, проте там нібито більше немає вільних місць для розселення.

Фото: скрін коментарів

Також у мережі виклали фото підвалу, який "виконує роль" бомбосховища в КНЛУ

Підвал у Київському національному лінгвістичному університеті (фото: tiktok.com/@kukuricameme)

У самому університеті адміністрація поки що ніяк не відреагувала на скарги студентів.