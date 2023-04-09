Студентов киевского вуза внезапно сгоняют с дистанционки на очную учебу: вспыхнул скандал

По словам первокурсницы, большинство студентов против такой инициативы руководства университета. При этом учащихся 1 и 2 курсов администрация вуза поставила перед фактом о необходимости выходить на учебу в офлайн формате, и никаких обсуждений не проводилось.

Девушка уточнила, что в начале учебного года во время первого семестра студентам была предоставлена возможность выбора формы обучения на этот год. Так, учащиеся, которые отправились на дистанционку, в общежитие соответственно не заселялись и не регистрировались. Теперь же их "гонят" именно на очную учебу.

В то же время, подчеркивает студентка КНЛУ, в университете нет приспособленных бомбоубежищ и укрытий - и такие функции "выполняет" простой подвал.

Кроме того, часть студентов находятся или в разных регионах, или вообще выехала из Украины. К тому же молодые люди не были заселены в общежитие, и теперь вопрос проживания в Киеве для них стал значительной проблемой, так как нет возможности платить за жилье в столице.

"Многие студенты за границей, а многие просто не имеют возможностей оплатить проживание в столице, поскольку не готовились к этому. К тому же в университете нет обустроенного укрытия, рассчитанного на количество студентов", - говорит девушка.

В Telegram-канале "Подслушано в КНЛУ" обращают внимание, что на фоне новшества от руководства вуза нет четкой информации - "идет ли речь о смешанной системе обучения, как было в начале года, или именно об офлайне".

Предварительно, студентов 1 и 2 курсов планируют выводить на очную учебу с 18 апреля.

Студентка в своем обращении призывает к широкой огласке данной ситуации.

Видео: студентка КНЛУ пожаловалась на требование вуза о внезапном переходе во втором семестре на очную учебу

В комментариях в паблике студенты пишут, что из четырех общежитий закрыты три, а в оставшейся - открытый, но там якобы больше нет свободных мест для расселения.

Фото: скрин комментариев

Также в сети выложили фото подвала, который "выполяет роль" бомбоубежища в КНЛУ

Подвал в Киевском национальном лингвистическом университете (фото: tiktok.com/@kukuricameme)

В самом университете администрация пока никак не отреагировала на жалобы студентов.