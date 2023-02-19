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У вишах Києва розповіли, як навчають студентів в умовах воєнного стану

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Київ, Неділя 19 лютого 2023 00:05
У вишах Києва розповіли, як навчають студентів в умовах воєнного стану Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталія Кава

Більшість київських вищих навчальних закладів працюють у дистанційно-очному форматі. Однак у них відрізняються підхід до організації навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Державної служби якості освіти України.

Так, за даними опитування відомства, 75% ВНЗ столиці - обрали змішаний формат навчання. При цьому вони застосували традиційну формулу очно-дистанційного навчання:

  • заняття з дисциплін циклу професійної підготовки проводяться в аудиторіях;
  • дисципліни циклу загальної підготовки - в онлайн-форматі із застосуванням синхронного та асинхронного режимів.

Окрім цього деякі виші проводять навчання за комбінованим календарним підходом. Тобто це спосіб, при якому формати офлайн та онлайн змінюються почергово з певною періодичністю.

Також деякі навчальні заклади проводять офлайн навчання для молодших курсів та онлайн - для старших. Або форма навчання поділена за спеціальностями. Студенти певних спеціальностей навчаються офлайн, а решта - онлайн.

Можливий і індивідуальний підхід. Це дозволяє забезпечити процес навчання/викладання в зручному форматі.

"Різноманіття підходів та якісне їх застосування в організації освітнього процесу вказують на високий ступінь адаптивності системи вищої освіти і, відповідно, на її спроможність до оперативної трансформації та успішного подолання викликів сьогодення", - сказано в повідомленні.

У дослідженні відомства взяли участь 41 керівник закладів вищої освіти, 944 науково-педагогічних працівників та 1841 здобувачів вищої освіти.

Опитування проведеного 12-19 грудня 2022 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у 2023 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій матимуть змогу вступити до вишів дистанційно.

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