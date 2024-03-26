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Студентам розповіли, яким буде Єдиний вступний іспит на магістратуру і як отримати достатньо балів

Вівторок 26 березня 2024 16:56
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Студентам розповіли, яким буде Єдиний вступний іспит на магістратуру і як отримати достатньо балів Стало відомо про формат й оцінювання ЄВІ (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Цього року для вступу на переважну більшість магістерських програм українцям потрібні результати Єдиного вступного іспиту. Виходячи з цього, Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал УЦОЯО розповідає, що студентам потрібно знати про цей іспит.

Основне про ЄВІ

Цього року Єдиний вступний іспит складатиметься з:

  • тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК)
  • тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської - на вибір вступника)

Нещодавно Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ:

  • кількість завдань кожного тесту
  • форми тестових завдань
  • час, відведений на їх виконання
  • схеми нарахування балів

Завдання ТЗНК

Блок тесту загальної навчальної компетентності складатиметься з двох компонентів:

  • вербально-комунікативного
  • логіко-аналітичного

В цілому буде 27 завдань, з-поміж яких:

  • 4 - на заповнення пропусків у мікротекстах (потрібно буде доповнити речення в мікротексті словосполученнями/словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів)
  • 23 - з вибором однієї правильної відповіді

Уточнюється, що на проходження тесту відведено 75 хвилин.

Оцінювання ТЗНК

Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів:

  • по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті
  • по 1 тестовому балу - за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді

Отже, в цілому за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів.

Студентам розповіли, яким буде Єдиний вступний іспит на магістратуру і як отримати достатньо балів

Формат ЄВІ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)

Завдання з іноземної мови

Блок з перевірки знань іноземної мови також складатиметься з двох частин:

  • читання
  • використання мови

В цілому тест міститиме 30 завдань, з-поміж яких:

  • 6 - на встановлення відповідності (дібрати твердження/ситуації до оголошень/текстів, запитання до відповідей або відповіді до запитань)
  • 5 - із вибором однієї правильної відповіді
  • 19 - на заповнення пропусків у тексті (доповнити речення в тексті словосполученнями/словами з наведених варіантів)

На виконання завдань тесту буде відведено 45 хвилин.

Оцінювання знань з іноземної мови

За завдання з іноземної мови, згідно зі схемою нарахування балів, буде нараховано:

  • по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді
  • по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності
  • по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті

Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.

Дати реєстрації та іспитів

Дещо раніше в УЦОЯО визначили два періоди реєстрації осіб, які бажають взяти узяти участь в Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або Єдиному вступному іспиті (ЄВІ):

  • основний - з 7 до 29 травня включно (реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти)
  • додатковий - з 17 до 21 червня

Студентам розповіли, яким буде Єдиний вступний іспит на магістратуру і як отримати достатньо балів

Графік вступних іспитів до магістратури (інфографіка: testportal.gov.ua)

Крім того, вже відомі дати проведення іспитів й отримання результатів:

  • учасники основної сесії складатимуть іспити орієнтовно з 24 червня до 15 липня й дізнають про результати до 20 липня
  • учасники додаткової сесії складатимуть іспити орієнтовно з 31 липня до 14 серпня й дізнаються про результати до 20 серпня

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах.

Читайте також, як скласти Єдиний державний іспит для студентів за кордоном.

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