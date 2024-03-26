Студентам розповіли, яким буде Єдиний вступний іспит на магістратуру і як отримати достатньо балів
Цього року для вступу на переважну більшість магістерських програм українцям потрібні результати Єдиного вступного іспиту. Виходячи з цього, Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал УЦОЯО розповідає, що студентам потрібно знати про цей іспит.
Основне про ЄВІ
Цього року Єдиний вступний іспит складатиметься з:
- тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК)
- тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської - на вибір вступника)
Нещодавно Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ:
- кількість завдань кожного тесту
- форми тестових завдань
- час, відведений на їх виконання
- схеми нарахування балів
Завдання ТЗНК
Блок тесту загальної навчальної компетентності складатиметься з двох компонентів:
- вербально-комунікативного
- логіко-аналітичного
В цілому буде 27 завдань, з-поміж яких:
- 4 - на заповнення пропусків у мікротекстах (потрібно буде доповнити речення в мікротексті словосполученнями/словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів)
- 23 - з вибором однієї правильної відповіді
Уточнюється, що на проходження тесту відведено 75 хвилин.
Оцінювання ТЗНК
Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів:
- по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті
- по 1 тестовому балу - за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді
Отже, в цілому за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів.
Формат ЄВІ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)
Завдання з іноземної мови
Блок з перевірки знань іноземної мови також складатиметься з двох частин:
- читання
- використання мови
В цілому тест міститиме 30 завдань, з-поміж яких:
- 6 - на встановлення відповідності (дібрати твердження/ситуації до оголошень/текстів, запитання до відповідей або відповіді до запитань)
- 5 - із вибором однієї правильної відповіді
- 19 - на заповнення пропусків у тексті (доповнити речення в тексті словосполученнями/словами з наведених варіантів)
На виконання завдань тесту буде відведено 45 хвилин.
Оцінювання знань з іноземної мови
За завдання з іноземної мови, згідно зі схемою нарахування балів, буде нараховано:
- по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді
- по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності
- по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті
Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.
Дати реєстрації та іспитів
Дещо раніше в УЦОЯО визначили два періоди реєстрації осіб, які бажають взяти узяти участь в Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або Єдиному вступному іспиті (ЄВІ):
- основний - з 7 до 29 травня включно (реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти)
- додатковий - з 17 до 21 червня
Графік вступних іспитів до магістратури (інфографіка: testportal.gov.ua)
Крім того, вже відомі дати проведення іспитів й отримання результатів:
- учасники основної сесії складатимуть іспити орієнтовно з 24 червня до 15 липня й дізнають про результати до 20 липня
- учасники додаткової сесії складатимуть іспити орієнтовно з 31 липня до 14 серпня й дізнаються про результати до 20 серпня
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах.
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