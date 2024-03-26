Студентам рассказали, каким будет Единый вступительный экзамен на магистратуру и как получить достаточно баллов
В этом году для поступления на большинство магистерских программ украинцам нужны результаты Единого вступительного экзамена. Исходя из этого, Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил общие характеристики тестов ЕВЭ.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал УЦОКО рассказывает, что студентам нужно знать об этом экзамене.
Основное об ЕВЭ
В этом году Единый вступительный экзамен будет состоять из:
- теста общей учебной компетентности (ТОУК)
- теста по иностранному языку (английского, немецкого, французского или испанского - по выбору поступающего)
Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики тестов ЕВЭ:
- количество заданий каждого теста
- формы тестовых заданий
- время, отведенное на их выполнение
- схемы начисления баллов
Задания ТОУК
Блок теста общей учебной компетентности состоит из двух компонентов:
- вербально-коммуникативного
- логико-аналитического
В общей сложности будет 27 заданий, среди которых:
- 4 - на заполнение пропусков в микротекстах (требуется дополнить предложения в микротексте словосочетаниями/словами, выбрав их из приведенных вариантов)
- 23 - с выбором одного правильного ответа
Уточняется, что на прохождение теста отведено 75 минут.
Оценка ТОУК
Задания ТОУК будет оценено в соответствии со схемой начисления баллов:
- по 1 тестовому баллу будут начисляться за каждый правильно заполненный пропуск в микротексте
- по 1 тестовому баллу - за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа
Следовательно, в целом при выполнении всех заданий ТОУК можно получить от 0 до 33 тестовых баллов.
Формат ЕВЭ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)
Задания по иностранному языку
Блок по проверке знаний иностранного языка также будет состоять из двух частей:
- чтения
- использования языка
В общей сложности тест будет содержать 30 заданий, среди которых:
- 6 - на установление соответствия (подбирать утверждения/ситуации к объявлениям/текстам, вопросы к ответам или ответы на вопросы)
- 5 - с выбором одного правильного ответа
- 19 - на заполнение пробелов в тексте (дополнить предложение в тексте словосочетаниями/словами из приведенных вариантов)
Для выполнения заданий теста будет отведено 45 минут.
Оценка знаний по иностранному языку
За задания по иностранному языку, согласно схеме начисления баллов, будет начислено:
- по 1 тестовому баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа
- по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия
- по 1 тестовому баллу за каждый правильно заполненный пробел в тексте
Следовательно, при выполнении заданий блока по иностранному языку можно получить от 0 до 30 баллов.
Даты регистрации и экзаменов
Несколько ранее в УЦОКО определили два периода регистрации лиц, желающих принять участие в Едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или Едином вступительном экзамене (ЕВЭ):
- основной - с 7 по 29 мая включительно (регистрацию будут осуществлять приемные комиссии заведений высшего образования)
- дополнительный - с 17 по 21 июня
График вступительных экзаменов в магистратуру (инфографика: testportal.gov.ua)
Кроме того, уже известны даты проведения экзаменов и получения результатов:
- участники основной сессии будут сдавать экзамены ориентировочно с 24 июня по 15 июля и узнают о результатах до 20 июля
- участники дополнительной сессии будут сдавать экзамены ориентировочно с 31 июля по 14 августа и узнают результаты до 20 августа
Напомним, ранее мы рассказывали, как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах.
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