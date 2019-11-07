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Студент выстрелил в первокурсницу в Днепре: новые детали происшествия

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 10:07
Студент выстрелил в первокурсницу в Днепре: новые детали происшествия
Стрельба в Днепре (Коллаж РБК-Украина)

Студент Днепровского университета подстрелил девушку из-за шутки

В Днепре произошел жуткий инцидент – студент Днепровского Национального университета устроил стрельбу в общежитии №2. Он выстрелил из револьвера в первокурсницу, а потом попытался совершить суицид. Выяснилось, что парень таким образом решил отомстить девушке за неудачную шутку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказала подруга пострадавшей студентки, все произошло в помещении душевой, где девушки ожидали своей очереди и общались.

"Мы сидели в душевой, ждали своей очереди, когда зашел этот парень. Мы на него не обратили никакого внимания, продолжали общаться и смеяться. Он, наверное, подумал, что мы над ним шутим и прямо об этом спросил. Мы ответили, что ничего подобного в мыслях не было, что общаемся на свои темы. Он настаивал, что все-таки смеемся с него, и если не перестанем, то он выстрелит", - рассказала девушка.

Она добавила, что после этого студент от них отошел, а они продолжали общаться. Через некоторое время они услышали выстрелы, а потом парень подошел к ним и выстрелил пострадавшей в голову. К счастью, рана оказалась не смертельной.

"Соня чувствует себя нормально. Пуля повредила мягкие ткани. Ее достанут и все будет хорошо", - сообщила подруга первокурсницы.

Студент второго курса задержан и по предварительной информации, в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

В Днепре студент устроил стрельбу в общежитии (Видео: YouTube/ТСН)

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