В Херсоне подростки устроили дуэль из-за девушки: один парень в больнице

Подростки устроили перестрелку (Коллаж РБК-Украина)

В Херсоне подростки решили выяснить отношения с помощью оружия

В Херсоне подростки решили выяснить отношения между собой и устроили разборки со стрельбой. Инцидент произошел на улице Вишневой 3 ноября, двое парней не поделили девушку и решили выяснить, кто кого. У одного из них было пневматическое оружие, сообщает "Типичный Херсон".

В Детскую областную клиническую больницу доставлен один из школьников, которому 15 лет. У парня – ранения в зоне правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы из пневмата.

Позже выяснилось, что конфликт возник из-за девушки, которая нравилась обоим парням. Об этом сообщил УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь. Сейчас в больнице парня с ранением ничего не грозит, а стрелял подросток сбежал и дома его не видели. Полиция сейчас выясняет, где он может находиться.

Как мы ранее писали, в Малиновском районе города Одессы обнаружили 13-летнюю девочку повешенной на улице. Об этом сообщает издание "Одесса онлайн" со ссылкой на источники в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.