За сценарієм Тарантіно та з Піттом у головній ролі: що відомо про сиквел "Одного разу в Голлівуді"

У мережі активно обговорюють сиквел культового фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Новий проєкт може зосередитися на історії каскадера Кліффа Бута у виконанні Бреда Пітта.

Що відомо про новий фільм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Playlist .

Що відомо про сиквел "Одного разу в Голлівуді"

Сценарій до фільму написав сам Тарантіно. Він розповість про пригоди Кліффа Бута - персонажа, якого зіграв Бред Пітт. Проте режисером стрічки виступить Девід Фінчер, відомий за легендарними картинами "Сім" та "Бійцівський клуб".

Новина про те, що Тарантіно, який завжди сам режисує свої фільми, передав творіння в інші руки, стала справжньою сенсацією. Сам Пітт вже неодноразово співпрацював з режисером, що зробить їхню роботу гармонійною.

За чутками, бюджет картини складе близько 200 мільйонів доларів. Знімальний процес планують розпочати в липні цього року. Фінчер, який славиться скрупульозним підходом до роботи, відклав усі інші проєкти заради сиквелу.

Стрічка має вийти на Netflix, хоча сама компанія поки не прокоментувала інформацію. Інсайдери кажуть, що стримінгова платформа могла заплатити за сценарій Тарантіно понад 20 мільйонів доларів.

Офіційна назва фільму, як і деталі сюжету, поки що невідомі.

Квентін Тарантіно та Бред Пітт (фото: GettyImages)

Яким буде акторський склад

Бред Пітт однозначно знову втілить роль, яка подарувала йому статуетку премії "Оскар". Повернення Леонардо ДіКапріо в ролі Ріка Далтона залишається під питанням. А от Марго Роббі, подейкують, не проти знову зіграти Шерон Тейт. Далі буде проводитися кастинг для набору нових акторів.

Пітт, ДіКапріо та Тарантіно (фото: GettyImages)

Що відомо про "Одного разу в Голлівуді"

Світова прем'єра стрічки відбулася у 2019 році на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, в США - 26 липня, а в Україні - 15 серпня. Події фільму розгортаються в Голлівуді влітку 1969 року навколо Ріка Далтона, телевізійного актора, чия кар'єра йде на спад, і його дублера Кліффа Бута. Разом герої намагаються знайти своє місце в кіноіндустрії. Сюжет водночас переплітається з реальною історією вбивства актриси Шерон Тейт. Тут Тарантіно переосмислює історичні події.