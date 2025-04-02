По сценарию Тарантино и с Питтом в главной роли: что известно о сиквеле "Однажды в Голливуде"

В сети активно обсуждают сиквел культового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Новый проект может сосредоточиться на истории каскадера Клиффа Бута в исполнении Брэда Питта.

Что известно о новом фильме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Playlist .

Что известно о сиквеле "Однажды в Голливуде"

Сценарий к фильму написал сам Тарантино. Он расскажет о приключениях Клиффа Бута - персонажа, которого сыграл Брэд Питт. Однако режиссером ленты выступит Дэвид Финчер, известный по легендарным картинам "Семь" и "Бойцовский клуб".

Новость о том, что Тарантино, который всегда сам режиссирует свои фильмы, передал творение в другие руки, стала настоящей сенсацией. Сам Питт уже неоднократно сотрудничал с режиссером, что сделает их работу гармоничной.

По слухам, бюджет картины составит около 200 миллионов долларов. Съемочный процесс планируют начать в июле этого года. Финчер, который славится скрупулезным подходом к работе, отложил все другие проекты ради сиквела.

Лента должна выйти на Netflix, хотя сама компания пока не прокомментировала информацию. Инсайдеры говорят, что стриминговая платформа могла заплатить за сценарий Тарантино более 20 миллионов долларов.

Официальное название фильма, как и детали сюжета, пока неизвестны.

Квентин Тарантино и Брэд Питт (фото: GettyImages)

Каким будет актерский состав

Брэд Питт однозначно снова воплотит роль, которая подарила ему статуэтку премии "Оскар". Возвращение Леонардо ДиКаприо в роли Рика Далтона остается под вопросом. А вот Марго Робби, поговаривают, не против снова сыграть Шэрон Тейт. Далее будет проводиться кастинг для набора новых актеров.

Питт, ДиКаприо и Тарантино (фото: GettyImages)

Что известно о "Однажды в Голливуде"

Мировая премьера ленты состоялась в 2019 году на 72-м Каннском международном кинофестивале, в США - 26 июля, а в Украине - 15 августа. События фильма разворачиваются в Голливуде летом 1969 года вокруг Рика Далтона, телевизионного актера, чья карьера идет на спад, и его дублера Клиффа Бута. Вместе герои пытаются найти свое место в киноиндустрии. Сюжет одновременно переплетается с реальной историей убийства актрисы Шэрон Тейт. Здесь Тарантино переосмысливает исторические события.