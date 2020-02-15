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Будівельна афера: спритні шахраї придумали нову схему обману (відео)

STYLERЖиття    15.02.2020 - 13:52
Будівельна афера: спритні шахраї придумали нову схему обману (відео)
Будівельна афера - як не потрапити на вудку шахраїв

Експерти розповіли, як не потрапити на вудку шахраїв

Власники квартир у скандальному будинку на Подолі за безцінь розпродають своє житло. Квартири виставлені на продаж, поки остаточне рішення про знесення незаконно побудованих чотирьох поверхів не прийнято.

Українців закликають утриматися від угод з нерухомістю в цьому будинку, інакше можна попастися на вудку аферистів. Про це інформує ТСН.

Будинок, на якому хочуть нажитися шахраї, спочатку називали ЖК "Престиж". Він повинен бути восьмиповерховим, але без погодження з містом йому добудували ще чотири додаткові прольоти. Це обурило київську владу.

Конфлікт тривав чотири роки і вже в листопаді 2019 року суд дозволив знести чотири поверхи, після чого власники квартир вирішили позбутися від них задешево.

Адвокат і за сумісництвом депутат Київради Роман Марченко зазначає: "Це велика афера. Питання в тому, що зараз люди знайшли ось такий напівзаконний механізм, але і людина, яка купить, зіткнеться з великими проблемами".

Купувати квартири в даному будинку - надзвичайно ризикована інвестиція. Всі розмови про неможливість знесення поверхів - вигадка, адже влада столиці вже мала досвід знесення надбудов і ніщо не завадить їм зробити це у черговий раз.

Будівельна афера - як не потрапити на вудку шахраїв

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