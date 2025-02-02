Стрітення Господнє: що не можна робити у велике свято, головні традиції

За новим церковним календарем 2 лютого в Україні відзначають Стрітення Господнє. Це - одне з найважливіших свят в християнстві.

Про те, що потрібно зробити в цей день, а що заборонено, а також про прикмети на Стрітення читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Свято Стрітення відзначається для вшанування значущої події для християн - зустрічі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном в Єрусалимському Храмі. У старослов'янській мові "стрітення" означало "зустріч" або "радість", що влучно описує суть свята.

За біблійним сюжетом, на сороковий день від Різдва Марія з Йосипом прийшли до Єрусалиму з Віфлеєму - вони несли немовля Ісуса до храму. Також, за законами, описаними в Старому Заповіті, Марія мала принести до святині ягня або горлиць, на знак подяки Богові та для очищення гріхів. Оскільки Марія була небагатою, вона принесла до храму дві горлиці.

Йосипа та Марію зустрів старець Симеон. Відповідно до переказів, йому передрекли зустріти Месію - лише тоді Симеон міг віднайти вічний спокій. Тому зустріч Симеона з Ісусом означала зустріч всього людства з Богом.

Другою особою, яка зустріла в храмі Ісуса, була пророчиця Анна. Після виконання Господніх законів, Марія з Йосипом повернулася до Назарету.

Свято було започатковано у IV столітті, та спершу було днем, який завершував 40-денний цикл після Богоявлення. Нині Стрітення є одним з 12 найважливіших християнських свят після Великодня, тобто, одним з двонадесятих свят.

Народні традиції цього дня

Раніше вірили, що на день Стрітення Господнього припадають останні зимові морози. Тому після цієї дати не переїжджали річки і не вирушали в дорогу на санях. Крім цього, вирушати в поїздки в день Стрітення було недоброю прикметою.

Також на Стрітення освячували воду. Вважалося, що рідина охороняє від лиха, лікує хвороби та відганяє пристріт. Проте спершу стрітенську воду не носили до храму, а збирали з бурульок.

На свято Стрітення нерідко після освячення води освячували свічки. За повір'ями, вони оберігали оселю від зливи чи бурі, поля - від буреломів, а родину - від пристріту або хвороби.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні ввечері мороз, а небо зоряне - весна прийде пізно

Перед заходом сонця з'явилося небесне світило - зимові морози закінчаться

На Стрітення випав сніг - до тривалої весни з дощами

Сьогодні відлига - весна буде ранньою

Що не можна робити сьогодні

Відповідно до переконань пращурів, на Стрітення, як і в більшість великих свят, варто дотримуватися певних заборон. Наприклад, сьогодні не можна:

прати чи прибирати

займатися фізичною працею

працювати на городі

топити лазню

вирушати в дорогу

лаятись або сваритись

Крім цього, в цей день намагалася не класти гроші на кухонний стіл - це могло прогнати удачу з дому.

У кого сьогодні іменини

За новим календарем, 2 лютого день ангела святкують власники таких імен: Василь.

А за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Семен, Павло, Інна.