Сретение Господне: что нельзя делать в большой праздник, главные традиции

По новому церковному календарю 2 февраля в Украине отмечают Сретение Господне. Это - один из важнейших праздников в христианстве.

О том, что нужно сделать в этот день, а что запрещено, а также о приметах на Сретение читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Праздник Сретения отмечается для чествования значимого события для христиан - встречи Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном в Иерусалимском Храме. В старославянском языке "сретение" означало "встреча" или "радость", что метко описывает суть праздника.

По библейскому сюжету, на сороковой день от Рождества Мария с Иосифом пришли в Иерусалим из Вифлеема - они несли младенца Иисуса в храм. Также, по законам, описанным в Ветхом Завете, Мария должна была принести в святилище ягненка или горлиц, в знак благодарности Богу и для очищения грехов. Поскольку Мария была небогатой, она принесла в храм две горлицы.

Иосифа и Марию встретил старец Симеон. Согласно преданию, ему предрекли встретить Мессию - только тогда Симеон мог обрести вечный покой. Поэтому встреча Симеона с Иисусом означала встречу всего человечества с Богом.

Вторым лицом, которое встретило в храме Иисуса, была пророчица Анна. После выполнения Господних законов, Мария с Иосифом вернулась в Назарет.

Праздник был основан в IV веке, и сначала был днем, который завершал 40-дневный цикл после Богоявления. Сейчас Сретение является одним из 12 важнейших христианских праздников после Пасхи, то есть, одним из двунадесятых праздников.

Народные традиции этого дня

Раньше верили, что на день Сретения Господня приходятся последние зимние морозы. Поэтому после этой даты не переезжали реки и не отправлялись в дорогу на санях. Кроме этого, отправляться в поездки в день Сретения было нехорошей приметой.

Также на Сретение освящали воду. Считалось, что жидкость охраняет от беды, лечит болезни и отгоняет сглаз. Однако сначала сретенскую воду не носили в храм, а собирали из сосулек.

На праздник Сретения нередко после освящения воды освящали свечи. По поверьям, они оберегали дом от ливня или бури, поля - от буреломов, а семью - от сглаза или болезни.

Главные приметы этого дня

Если сегодня вечером мороз, а небо звездное - весна придет поздно

Перед заходом солнца появилось небесное светило - зимние морозы закончатся

На Сретение выпал снег - к длительной весне с дождями

Сегодня оттепель - весна будет ранней

Что нельзя делать сегодня

Согласно убеждениям предков, на Сретение, как и в большинство больших праздников, стоит придерживаться определенных запретов. Например, сегодня нельзя:

стирать или убирать

заниматься физическим трудом

работать на огороде

топить баню

отправляться в дорогу

ругаться или ссориться

Кроме этого, в этот день старалась не класть деньги на кухонный стол - это могло прогнать удачу из дома.

У кого сегодня именины

По новому календарю, 2 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Василий.

А по старому календарю сегодня именины отмечают: Семен, Павел, Инна.