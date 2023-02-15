UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стрітення Господнє: що не можна робити на свято, традиції цього дня

Стрітення Господнє святкується 15 лютого (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Стрітення Господнє - це християнське свято, яке відзначається у православ'ї, католицизмі та деяких протестантських конфесіях, у тому числі і в лютеранстві. Воно встановлене на згадку про знаменну для християн подію - зустріч (стрітення) в Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном.

Які традиції цього свята, що не можна робити, а також які прикмети читайте у матеріалі Styler.

Історія свята

Свято з'явилося у IV столітті і спочатку було днем, що завершує 40-денний цикл після свята Богоявлення. Зараз Стрітення є одним із дванадесятих свят: дванадцяти найважливіших християнських урочистостей після Великодня. Стрітення пов'язане з біблійним сюжетом про зустріч старця Симеона та немовляти Христа.

На сороковий день від Різдва Марія та Йосип прийшли з Віфлеєму до Єрусалиму, щоб принести немовля Ісуса до храму. Цього ж дня до храму прийшов старець Симеон. За переказами, Ангел передрік йому дожити до зустрічі з Месією. У глибинному сенсі Стрітення - це зустріч всього людства в особі старця Симеона з Богом.

Вважалося, що на Стрітення припадають останні зимові морози. Після свята не варто вирушати в далеку дорогу на санях і тим більше переїжджати річки. Виїжджати у довгу поїздку цього дня було поганою прикметою.

Стрітення Господнє (фото: wikipedia.org)

На Стрітення було заведено світити воду. Вона вважалася цілющою і цінувалася нарівні з хрещенською. Спочатку стрітенську воду не носили до храму, а збирали з бурхливих бурульок.

Супроводжувалося свято та народними гуляннями. Жінки пекли млинці, які символізували сонце.

Головні прикмети цього дня

  • Пізня пара весни обіцяла зоряне небо і вечірній мороз.
  • Відлига говорила про ранню весну. Її також пророкував і півень, що напився води цього дня.
  • Сніг, що випав на Стрітення, казав, що весна буде довгою та дощовою.
  • Сонце, що виглянуло перед заходом сонця, віщувало закінчення останніх морозів.

Що не можна робити у цей день

  • Як і у більшість великих свят, цього дня не можна займатися фізичною працею, у тому числі прибиранням та пранням. Також не можна працювати на городі та топити лазню.
  • День варто провести вдома, подорожувати та вирушати в дорогу не можна.
  • Не можна класти гроші на кухонний стіл - таким чином можна вигнати удачу з дому.
  • На Стрітення, як і в інші церковні свята, не можна лаятись і битися.

Раніше ми писали про найважливіші церковні свята лютого 2023 року.

Також дізнайтеся, чи 8 березня буде вихідним днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Українісвято