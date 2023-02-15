Стрітення Господнє: що не можна робити на свято, традиції цього дня

Історія свята

Свято з'явилося у IV столітті і спочатку було днем, що завершує 40-денний цикл після свята Богоявлення. Зараз Стрітення є одним із дванадесятих свят: дванадцяти найважливіших християнських урочистостей після Великодня. Стрітення пов'язане з біблійним сюжетом про зустріч старця Симеона та немовляти Христа.

На сороковий день від Різдва Марія та Йосип прийшли з Віфлеєму до Єрусалиму, щоб принести немовля Ісуса до храму. Цього ж дня до храму прийшов старець Симеон. За переказами, Ангел передрік йому дожити до зустрічі з Месією. У глибинному сенсі Стрітення - це зустріч всього людства в особі старця Симеона з Богом.

Вважалося, що на Стрітення припадають останні зимові морози. Після свята не варто вирушати в далеку дорогу на санях і тим більше переїжджати річки. Виїжджати у довгу поїздку цього дня було поганою прикметою.

Стрітення Господнє (фото: wikipedia.org)

На Стрітення було заведено світити воду. Вона вважалася цілющою і цінувалася нарівні з хрещенською. Спочатку стрітенську воду не носили до храму, а збирали з бурхливих бурульок.

Супроводжувалося свято та народними гуляннями. Жінки пекли млинці, які символізували сонце.

Головні прикмети цього дня

Пізня пара весни обіцяла зоряне небо і вечірній мороз.

Відлига говорила про ранню весну. Її також пророкував і півень, що напився води цього дня.

Сніг, що випав на Стрітення, казав, що весна буде довгою та дощовою.

Сонце, що виглянуло перед заходом сонця, віщувало закінчення останніх морозів.

Що не можна робити у цей день