Сретение Господне: что нельзя делать в праздник, традиции этого дня

История праздника

Праздник появился в IV веке и изначально был днем, завершающим 40-дневный цикл после праздника Богоявления. Сейчас Сретение является одним из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских торжеств после Пасхи. Сретение связано с библейским сюжетом о встрече старца Симеона и младенца Христа.

На сороковой день от Рождества Мария и Иосиф пришли из Вифлеема в Иерусалим, чтобы принести младенца Иисуса в храм. В этот же день в храм пришел старец Симеон. По преданию, Ангел предрек ему дожить до встречи с Мессией. В глубинном смысле, Сретение - это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

Считалось, что на Сретение приходятся последние зимние морозы. После праздника не стоит отправляться в дальнюю дорогу на санях и, тем более, переезжать реки. Уезжать в долгую поездку в этот день являлось плохой приметой.

Сретение Господне (фото: wikipedia.org)

На Сретение было принято освещать воду. Она считалась целебной и ценилась наравне с крещенской. Изначально сретенскую воду не носили в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

Сопровождался праздник и народными гуляниями. Женщины пекли блины, которые символизировали солнце.

Главные приметы этого дня

Поздний приход весны сулило звездное небо и вечерний мороз.

Оттепель говорила о ранней весне. Ее также пророчил и петух, напившийся воды в этот день.

Снег, выпавший на Сретение, говорил, что весна будет долгой и дождливой.

Выглянувшее перед закатом солнце предвещало окончание последних морозов.

Что нельзя делать в этот день