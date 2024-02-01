Стрітення Господнє 2024: найсильніші молитви для здійснення усіх бажань

Молитва на Стрітення Господнє

Мати Божа, Пресвята Діво! Як же дивуюсь і не можу зрозуміти Твоєї превеликої покори. Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте Ти нині приходиш до церкви очиститись, як кожна звичайна жінка. Ти й Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному Вітцеві в жертву за наші гріхи.

Дай нам, Божа Мати, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти нашу жертву з нас самих так, як прийняв із Твоїх рук.

Дай щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які й Тебе тоді проймали.

Ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав Твого Сина, Ісуса, Спасителем Світу.

Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли Ти почула з уст того самого старця про майбутні терпіння Твойого Сина.

Але хоч страшне було для Тебе се пророцтво, Ти не захиталась у вірі. Тому молю Тебе, Пресвята Діво, дай і мені таку непохитність у вірі й надії на Боже Провидіння, коли на мене спаде який смуток чи нещастя.

Предобра Мати, дай мені ласку, щоб я не гордив(-ла)ся, коли мені добре поводиться, не тратив(-ла) духа у прикростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймав(-ла) за найліпше.

Навчи мене, Мати, тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку Ти мала в такій високій мірі.

Амінь

Молитва на Стрітення до Господа Ісуса Христа

Господи Ісусе Христе, Єдинородний Сину і Слово Боже, ще в давнину пророками Бачений, ніби дзеркальцем у ворожінні, в останній час плоттю від Пресвятої Діви Марії нетлінно народжений і в сороковий день у Святилище,

Назустріч всьому світу від Тієї, яка Немовля на руках носила, явлений і в обіймах праведного Симеона на спасіння всім сущим від Адама! Преславна і пресвітла Тебе на руках Богоматері у храм Господній принесено і від святого старця Божественне стрітення Твоє! Сьогодні веселяться небеса і радіє земля, яка бачила шлях Твій, Боже, шлях Бога нашого Царя. Древній Мойсей сходить бачити славу Твою, але не побачить Обличчя Твого, зате Ти дав йому копію Свою.

У пресвітлий день цього Стрітення Твого Ти явив єси Себе людиною у святі, сяючи невимовним Світлом Божества, так разом з Симеоном, який бачать Тебе лицем до лиця і руками прийнявши Тебе, і прийме в обійми свої, так пізнають Тебе Бога у плоті, який прийшов.

Цього заради прославляємо невимовне полегшення і велике чоловіколюбство Твоє, бо Твоїм пришестям дав єси нині небесну радість занепалого з давен роду людського: Ти бо праведним судом Своїм вигнав єси прабатьків наших з раю насолоди у світі цьому, нині ж помилував єси й нас, бо відкрив нам райські обителі та звернув єси плач наш на радість, та занепалий Адам, який до того вже так не соромиться Тебе за непослух і більш так не буде ховатися Обличчя Твого, Тобою бо хто покликаний, бо Ти прийшов нині, та візьмеш на Собі гріх його, так омивши його Своєю Кров’ю та одягнувши його наге єство в ризу спасіння та одяг веселощів і прикрасивши його наречену красою.

Нам же всім Божественне Твоє Стрітення згадуючим, уподоб з мудрими дівами, піднесеними на Стрітення Твоє, Небесному Нареченому нашому, з запаленими світильниками віри, любові та чистоти, так побачимо очима віри Божественне Лице Твоє, та приймем Тебе в душевні обійми свої, і так понесемо Тебе в серці в усі дні життя свого, так будучи нам у Бозі й ми в люді Твої.

В останній і Страшний день Пришестя Твого, коли всі святі повиходять на останнє велике Стрітення Твоє на повітрі, сподоб і нас побачити Тебе, та так завжди з Господом перебувати. Слава Милосердю Твоєму, Слава Царству Твоєму, Слава розсуду Твоєму, Единий Человіколюбче, бо Твоє є Царство, і Сила, і Слава з Безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворящим Твоїм Духом нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на Стрітення Господнє до Богородиці

О, Пречиста Діво, Богородице, надіє всіх християн, що живуть на землі! Не відвертайся від мене, грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погаси в мені полум'я багатьох пристрастей моїх; запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповітів Сина Твого і Бога нашого.

Викорени, Пречиста, з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні та брудні думки та наміри. Зціли, Владичице, мої тяжкі духовні й тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і Твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів, і славиться пречисте ім’я Твоє на віки віків. Амінь.

Молитва на Стрітення Господнє про здоров'я

Боже, істинне світло, одвічний подателю і сотворителю світла, влий у серця вірних ясність віковічного сяйва, щоб усі, що зібралися в цьому храмі з запаленими свічками, змогли щасливо дійти до світла Твоєї слави. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Молитви благословення свічок на Стрітення

Боже, істинне світло, одвічний подателю і сотворителю світла, влий у серця вірних ясність віковічного сяйва, щоб усі, що зібралися в цьому храмі з запаленими свічками, змогли щасливо дійти до світла Твоєї слави. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Всемогутній, вічний Боже, смиренно благаємо Твою велич, щоб, як Твій Єдинородний Син у нашій тілесній природі сьогодні був представлений у храмі, так і ми змогли предстати перед Тобою з чистими серцями. Через Христа, Господа нашого. Амінь.