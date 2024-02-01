Сретение Господне 2024: сильнейшие молитвы для исполнения всех желаний

Молитва на Сретение Господне

Матерь Божья, Пресвятая Дева! Как же удивляюсь и не могу понять Твоего великого смирения. Тебя, что никогда даже греха не коснулась, однако Ты ныне приходишь в церковь очиститься, как каждая обычная женщина. Ты и Сына Твоего, а нашего Иисуса отдаешь небесному Отцу в жертву за наши грехи.

Дай нам, Божья Матерь, чтобы мы могли также чистым сердцем жертвоваться Господу Богу, чтобы Он изволил ласково принять нашу жертву из нас самих так, как принял из рук Твоих.

Дай, чтобы и наши сердца были проникнуты теми чувствами, которые и Тебя тогда пронимали.

Ты радовалась, когда праведный Симеон пророческим духом назвал Твоего Сына, Иисуса, Спасителем Мира.

Но как скоро эта радость перешла в уныние, когда Ты услышала из уст того же старца о будущих терпениях Твоего Сына.

Но хотя страшное было для Тебя это пророчество, Ты не поколебалась в вере. Поэтому молю Тебя, Пресвятая Дева, дай и мне такую непоколебимость в вере и упование на Божье Провидение, когда на меня спадет какая печаль или несчастье.

Предобра мать, дай мне милость, чтобы я не гордился(-ла), когда мне хорошо себя ведет, не терял(-ла) духа в огорчениях, а чтобы все из рук Всевышнего принимал(-ла) лучше.

Научи меня, Мать, добродетели соглашаться с волей Божией, которую Ты имела в такой высокой степени.

Аминь

Молитва на Сретение к Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыну и Слово Божье, еще в древности пророками Виден, как зеркальцем во гаданиях, в последнее время плотью от Пресвятой Девы Марии нетленно рожденный и в сороковой день в Святилище,

Навстречу всему миру от той, которая младенца на руках носила, явлен и в объятиях праведного Симеона во спасение всем сущим от Адама! Преславная и пресветлая Тебя на руках Богоматери в храм Господень принесена и от святого старца Божественное сретение Твое! Сегодня веселятся небеса и радуется земля, видевшая путь Твой, Боже, путь Бога нашего Царя. Древний Моисей восходит видеть славу Твою, но не увидит лица Твоего, зато Ты дал ему копию Свою.

В пресветлый день этого Сретения Твоего Ты явил Себя человеком в празднике, сияя неописуемым Светом Божества, так вместе с Симеоном, который видят Тебя лицом к лицу и руками приняв Тебя, и примет в объятия свои, так познают Тебя Бога во плоти, пришедшему. .

Этого ради прославляем невыразимое облегчение и великое мужество Твое, ибо Твоим пришествием дал ныне небесную радость падшего издревле рода человеческого: Ты ведь праведным судом Своим изгнал отцов наших из рая наслаждения в мире этом, ныне же помиловал нас райские обители и возвратил плач наш на радость, и падший Адам, который до того уже так не стыдится Тебя за непослушание и более так не будет скрываться Лика Твоего, Тобою, кто призван, потому что Ты пришел ныне, и возьмешь на Себе грех его, так омыв его Своей Кровью и облекши его в ризу спасения и одежду веселья и украсив его невесту красотой.

Нам же всем Божественное Твое Сретение вспоминающим, подобие мудрым девам, вознесенным на Сретение Твое, Небесному Жениху нашему, с зажженными светильниками веры, любви и чистоты, так увидим очами веры Божественное Лицо Твое, и примем Тебя в душе Твоей и Тебя в сердце во все дни жизни твоей, так будучи нам в Боге и мы в народе Твоем.

В последний и Страшный день Пришествия Твоего, когда все святые выйдут на последнее великое Сретение Твое на воздухе, благоволит и нас увидеть Тебя, и так всегда пребывать с Господом. Слава Милосердию Твоему, Слава Царству Твоему, Слава усмотрению Твоему, Единый Человеколюбец, ибо Твое есть Царство, и Сила, и Слава с Твоим безначальным Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и во весь. Аминь.

Молитва на Сретение Господне к Богородице

О, Пречистая Дева, Богородица, надеется на всех христиан, живущих на земле! Не отвращайся от меня, грешного, ибо я непреклонно уповаю на милость Твою. Погаси во мне пламя многих страстей моих; воспали мое жестокое сердце и мой холодный разум любовью к исполнению заветов Сына Твоего и Бога нашего.

Искорени, Пречистая, из моего омраченного ума и из моего жестокого сердца безнадежность, небрежность, леность и бессмыслица, и все темные и грязные мысли и намерения. Исцели, Владычице, мои тяжелые духовные и телесные раны, не попусти, чтобы зло побеждало меня, и Твоими материнскими молитвами приклонили ко мне милость Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ибо Ты благословенна от всех родов, и славится пречистое имя Твое веки веков. Аминь.

Молитва на Сретение Господне о здоровье

Боже, истинный свет, извечный подателю и сотворителю света, влей в сердца верных ясность векового сияния, чтобы все собравшиеся в этом храме с зажженными свечами смогли счастливо дойти до света Твоей славы. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитвы благословения свечей на Сретение

Боже, истинный свет, извечный подателю и сотворителю света, влей в сердца верных ясность векового сияния, чтобы все собравшиеся в этом храме с зажженными свечами смогли счастливо дойти до света Твоей славы. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Всемогущий, вечный Боже, смиренно умоляем Твое величие, чтобы, как Твой Единородный Сын в нашей телесной природе сегодня был представлен в храме, так и мы смогли предстать перед Тобой с чистыми сердцами. Через Христа, Господа нашего. Аминь.