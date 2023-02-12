Стрітення 2023: коли святкувати за старим і "новим" календарем і що треба встигнути зробити

Що означає свято і коли його відзначати

Стрітення Господнє щорічно відзначається 15 лютого, а з переходом на "новий" григоріанський календар дата зміститься на 13 днів, тому свято відзначатиметься 2 лютого.

Цей день присвячений Ісусу Христу і подіям з його життя, а назва свята перекладається як "зустріч", бо в цей день зустрічаються Старий і Новий заповіти. А от у народі 15 лютого пов'язують із зустріччю зими і весни.

За біблійними переказами, саме на 40-й день після народження Ісуса Діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям в храм, щоб принести Богу подяку за первістка.

Їх там зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведником і від Духа Святого був звіщений, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить Ісуса Христа.

Те й здійснилося - Симеон міг одержати вічний спокій. Перед смертю 300-річний старець сповістив, що немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде "на служіння спасіння людей".

Картина "Стрітення", Рогір ван дер Вейден (фото: Вікіпедія)

Традиції на Стрітення Господнє, що треба встигнути зробити

Цей день для наших пращурів здавна символізував прихід весни, тобто свого роду зустріч зими і весни, тому до нього ретельно готувалися.

На Стрітення проводили ворожіння: виставляли на вулицю тарілку із зерном на ніч і чекали, якщо зранку на зерні буде роса, - буде хороший врожай, якщо зерно буде сухе – то поганий.

У храмах святили воду і свічки, вважалося що вони потім мали лікувальну силу, тому їх треба зберігати і використовувати, коли дійсно є така потреба. Наприклад, свічками освячували дім, а святу воду використовували для зняття пристріту, лікування хворих, худоби.

Обов'язково пробачте в цей день образи і постарайтеся повернути борги - про це варто подумати заздалегідь.

Зберіться всіє родиною за святковим столом, запросіть родичів, друзів, знайомих. Напечіть круглих, мов сонечко, якого стає все більше, млинців.

На Стрітення можна спекти жайворонків, але не простих, а з секретом. Всередину кожної булочки треба заховати монетку, шматочок кураги, родзинку і т.д. Сюрприз є прогнозом на весь рік. Той, кому, наприклад, потрапить монетка, буде до кінця року з грошима, а курага - до міцного здоров’я!

Що не можна робити на Стрітення Господнє

Відкладіть тяжку фізичну працю, рукоділля, а про прибирання подбайте заздалегідь.

Не варто на Стрітення злословити, ображатися, сваритися.

В цей день треба утриматися від далеких поїздок, тому що його провести з близькими.

Церква забороняє вдаватися до різного роду магічних обрядів.

Не можна пити алкогольні напої.

Свято Стрітення Господнього потрібно провести в гарному настрої та гармонії з собою.

Стрітення символізує зустріч зими і весни (фото: pixabay)

Як зміняться дати свят, якщо буде перехід на "новий" календар

Наразі в Україні набирає обертів церковна реформа, яка передбачає перехід на новий Літургійний календар.

У зв'язку з цим усі нерухомі церковні свята переносяться на 13 днів раніше. Це стосується також дванадцяти найважливіших свят, серед яких Різдво Христове, Богоявлення, Благовіщення, Стрітення тощо. Також це стосується усіх іменин.

Згідно з рішенням УГКЦ, вже цього року віряни святкуватимуть Різдво 25 грудня разом із більшістю християн світу. За церковними канонами Новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді чинними стануть нові дати церковних свят для греко-католиків.

Разом із цим, зміни не стосуватимуться Пасхалії, оскільки вона вираховується по-своєму. Незмінними залишаться і ті свята, які вираховуються від дати Великодня. Це Вербна неділя (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння - через сорок днів після Великодня, Трійця - через п'ятдесят днів.

Зазначимо, що у травні 2023 року Православна церква України скличе архієрейський собор і розгляне питання про загальну календарну реформу.