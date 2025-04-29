Не стримуючи сліз: Меган Маркл розповіла, навіщо пише своїм дітям листи на майбутнє

Меган Маркл в новому інтерв’ю розповіла про стосунки з принцом Гаррі, створення особливої капсули часу для своїх дітей, а також зачитала зворушливий лист.
Герцогиня Сассекська постала перед камерами в кежуал-образі та без макіяжу. Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на подкаст The Jamie Kern Lima Show в YouTube.
Герцогиня щаслива, що змогла побудувати прекрасну та люблячу родину з коханим чоловіком. Вона вкотре відзначила його підтримку та турботу.
"Коли у тебе є партнер і чоловік, який так підтримує тебе… Цей чоловік так сильно мене любить. І подивіться, що ми побудували - ми створили прекрасне життя, у нас двоє здорових, чудових дітей", - сказала вона.
Ефір з Меган вийшов емоційним та зворушливим. Одним з особливих моментів став лист, який передав Гаррі від їхніх дітей.
"Від Арчі та Лілі через тата: ми любимо твою кухню, ми любимо твої млинці та дуже-дуже-дуже любимо твої обійми. Ти - найкраща матуся, і ми тебе любимо!" - написали рідні.
Почувши щемливе послання, Меган усміхнулась.
Згодом герцогиня не стримала сліз, коли розповідала про материнську любов. За порадою подруги вона створила для дітей особливу капсулу часу у вигляді електронних повідомлень. Щовечора перед сном вона пише дітям листи, щоб ті в майбутньому зазирнули в минуле і зрозуміли, як сильно мама їх любила.
"Я сподіваюся, що одного дня вони скажуть: "О Боже, ніхто й ніколи не любив нас так, як мама". Я щодня втілюю це на практиці. Я читаю багато книжок про виховання дітей. Мені дуже хочеться бути хорошою мамою. Я створила такі скриньки для своїх дітей - з вигаданими іменами, які ніхто не вгадає. І майже щовечора перед сном я їм пишу", - розповіла Меган.
Там вона розповідає дітям, як пройшов їхній день, що вони говорили та чим снідали.
"Це є найкраще у материнстві. Якщо говорити про мову любові або про подарунки - справа не у масштабі жесту. А в тому, що ти бачиш дитину. Ти дбаєш. Тобі радісно спостерігати за її розвитком. І я просто неймовірно ними пишаюся”, - поділилася вона.
Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року. Після двох років у королівській родині подружжя наважилося скласти свої монарші обов’язки та покинути Велику Британію. З 2020-го вони живуть у США, де займаються власними проєктами та виховують двох дітей - сина Арчі та доньку Лілібет. Після виходу з королівської родини стосунки пари з родичами з династії ускладнилися. Меган не відвідувала батьківщину чоловіка з 2022 року. Востаннє вона там була на похороні Єлизавети II.
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