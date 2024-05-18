Стрибатимуть по стінах: 5 найенергійніших котів

Абіссінська кішка

Абіссінська кішка - одна з найдавніших порід котів у світі. Вони схожі на маленьких пум, а їхньою особливістю є забарвлення шерсті, чергування кольорів на кожному волоску.

Абіссінська кішка (фото: Freepik)

Сміливий, жвавий і допитливий - це найкращий опис цього кота. А ще вони особливо активні. Вони залазять вище, стрибають далі і граються більше, ніж багато інших котів.

Їхнє прагнення відкривати та досліджувати все навколо величезне. Ніщо не проходить повз цього котика! Іноді їхні власники запитують себе, чи сплять вони взагалі.

Бенгальська кішка

Бенгал має надзвичайно елегантний хутряний візерунок з дрібними розетками (колами), дуже схожий на шерсть леопарда.

Попри те, що струнке тіло і мила зовнішність цієї кішки можуть здатися граціозними, вони зовсім не грайливі. Це елітні спортсмени котячого царства.

Бенгальська кішка (фото: Freepik)

Крім цього, бенгальський кіт дуже уважний і допитливий. Ніщо не проходить повз цієї породи.

Якщо бенгал не лазить, він буде ходити по дому, бажаючи погратися. Вони люблять будь-які іграшки, а складні іграшки ідеально підходять для того, щоб зайняти їхній розум.

Саванна

Саванна, - це велика струнка кішка з довгими лапами та екзотичним забарвленням шерсті. Вона походить від схрещування домашньої кішки та сервала, африканського дикого кота.

Від сервала саванна отримала незвичайну плямисту шерсть, яка трохи нагадує леопарда.

Саванна (фото: Wikipedia)

Саванна дуже допитлива та розумна - і відома тим, що постійно їсть. Ці коти можуть навіть заводити будильники, відкривати водопровідні крани, відчиняти шафи та двері, вмикати (або вимикати) світло і навіть вмикати телевізор.

Саванна дуже доброзичлива і товариська. Але це не означає, що саванна - лагідна кішка. Вони занадто активні, щоб хотіти сидіти у вас на колінах.

Бурманський кіт

Бурманські коти мають дуже відкритий, доброзичливий і люблячий характер, обожнюють обійми, люблять сидіти у вас на колінах, а також дуже активні, допитливі, жваві та грайливі.

Бурманський кіт (фото: Wikipedia)

Вони люблять демонструвати свої акробатичні навички, застрибуючи на високі полиці або перестрибуючи з однієї на іншу. В ідеалі, звісно, коли за ними хтось спостерігає, адже вони обожнюють людську увагу.

Сфінкс

Цікавим є той факт, що насправді сфінкси, безшерсті коти, не такі вже й "голі". У них немає шерсті, як у інших котів, але вони мають надзвичайно м'який пух по всьому тілу. На дотик вони схожі на персики, оксамитові та м'які.

Сфінкс (фото: Freepik)

Сфінкси дуже люблячі та грайливі, і зроблять все, щоб розсмішити господарів своїми безглуздими витівками. Не варто залишати цю кішку одну надовго, оскільки вона відчуває себе дуже самотньою.