"Стрес для жінки": дружина Остапчука показала клініку, в якій народить сина

Вона показала стандартну палату в елітному пологовому будинку столиці. Втім, як зазначила Полтавська, після пологів вона перебуватиме з чоловіком та дитиною у двокімнатній.

"Але головне для мене не палата і не харчування, яке тут, як у готелі. А ставлення лікарів та медсестер. Вони тут такі добрі", - зазначила у Stories Полтавська.

Також вона поділилася своїми думками про те, як мають проходити пологи.

"Вважаю, що пологи повинні проходити в максимальному комфорті, тому що це такий важливий момент і такий стрес для жінки. У першому триместрі робила УЗД у багатьох клініках, тому є з чим порівняти", - зазначила у підписі до відео дружина Остапчука.

Що відомо про стан Полтавської

Сьогодні вранці Полтавська повідомила, що вночі їй стало погано. У блогерки почав тягнути низ живота, і вона вирішила поїхати до пологового будинку через загрозу передчасних пологів.

Потім вона показала, що їй зробили КТГ. На щастя, з малюком все нормально, але вона провела у пологовому будинку всю ніч.

"Тут усі такі усміхнені, щирі, дбайливі. Ходили навколо мене постійно. Приносили мені чай із зефіром, коли я викликала медсестру кнопкою", - поділилася своїми враженнями дружина Володимира Остапчука.

Вона написала, що вже все гаразд і лікарі вже відпускають її додому.

"Я насправді відчувала, що все буде добре. Сказала Тимофію, що я йому скажу, як настане час", - зазначила Полтавська.

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Також Полтавська показала нові кадри зі зйомок для вагітної фотосесії. На них вона постала у пальто на голе тіло, тим самим підкресливши свій живіт на останніх термінах вагітності.

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Нагадаємо, Катерина Полтавська - третя дружина телеведучого та шоумена Володимира Остапчука.

Вони познайомилися у жовтні 2022 року - саме тоді Остапчук тільки-но розійшовся з другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк.

Пара довгий час приховувала свої стосунки, хоча майже одразу почала жити разом. Потім Остапчук та Полтавська одружилися.

У середині грудня має народитися їхній син, якого вони хочуть назвати Тимофієм. До речі, для Остапчука ця дитина стане третьою. Він уже має двох дітей від шлюбу з Оленою Войченко.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)