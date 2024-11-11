"Стресс для женщины": жена Остапчука показала клинику, в которой родит сына

Она показала стандартную палату в элитном роддоме столицы. Впрочем, как отметила Полтавская, после родов она будет находиться с мужем и ребенком в двухкомнатной.

"Но главное для меня не палата и не питание, которое тут, как в гостинице. А отношение врачей и медсестер. Они тут такие хорошие", - отметила в Stories Полтавская.

Также она поделилась своими мыслями о том, как должны проходить роды.

"Считаю, что роды должны проходить в максимальном комфорте, потому что это такой важный момент и такой стресс для женщины. В первом триместре делала УЗД во многих клиниках, поэтому есть с чем сравнить", - отметила в подписи к видео супруга Остапчука.

Что известно о состоянии Полтавской

Сегодня утром Полтавская сообщила, что ночью ей стало плохо. У блогерши начал тянуть низ живота, и она решила поехать в роддом из-за угрозы преждевременных родов.

Затем она показала, что ей сделали КТГ. К счастью, с малышом все нормально, но она провела в роддоме всю ночь.

"Тут все такие улыбающиеся, искренние, заботливые. Ходили вокруг меня постоянно. Приносили мне чай с зефиром, когда я вызывала медсестру кнопкой", - поделилась своими впечатлениями жена Владимира Остапчука.

Она написала, что уже все хорошо и врачи отпускают ее домой.

"Я на самом деле чувствовала, что все будет хорошо. Сказала Тимофею, что я ему скажу, как придет время", - отметила Полтавская.

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Также Полтавская показала новые кадры со съемок для беременной фотосессии. На них она предстала в пальто на голое тело, чем подчеркнула свой живот на последних сроках беременности.

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Напомним, Екатерина Полтавская - третья жена телеведущего и шоумена Владимира Остапчука.

Они познакомились в октябре 2022 года - как раз тогда Остапчук только разошелся со второй женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Пара долгое время скрывала свои отношения, хотя почти сразу стала жить вместе. Затем Остапчук и Полтавская поженились.

В середине декабря должен родиться их сын, которого они хотят назвать Тимофеем. К слову, для Остапчука этот ребенок станет третьим. У него уже есть двое детей от брака с Еленой Войченко.

Владимир Остапчук и Катерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)