Стрес, війна і безсоння: як подолати все це та відновити свій режим сну

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Чому виникає безсоння під час війни?

Життя в умовах постійного стресу змушує організм перебувати в стані "бойової готовності". Тривожність, страх за себе та рідних, а також відсутність відчуття безпеки призводять до постійного психоемоційного напруження.

Навіть перебуваючи в більш спокійних регіонах, людина може відчувати стрес через новини, втрату близьких або зміну звичного способу життя. У таких умовах мозок "не вимикається", продовжуючи активно працювати навіть уночі.

Постійна напруга спричиняє проблеми із засинанням, часті пробудження або раннє пробудження без відчуття відпочинку. Зрештою, безсоння стає хронічним, погіршуючи загальне самопочуття та психічне здоров’я.

Основні види безсоння

Існує кілька типів безсоння, які проявляються у різних формах.

Пресомнічне безсоння характеризується труднощами із засинанням - людині складно розслабитися та "вимкнути" думки.

Інтрасомнічне безсоння проявляється частими пробудженнями вночі, навіть від незначних подразників.

Постсомнічне безсоння - це раннє пробудження, коли людина вже не може заснути, попри втому. Часто ці види безсоння поєднуються, посилюючи один одного.

Безсонні ночі не лише виснажують, а й можуть спричинити зниження когнітивних функцій та емоційну нестабільність. Розуміння типу безсоння допоможе краще обрати методи корекції сну.

Як стрес впливає на сон?

Під час стресу організм виробляє гормони, як-от кортизол та адреналін, що підтримують стан збудження. Підвищений рівень кортизолу робить засинання складнішим і може спричиняти пробудження посеред ночі.

Тривалий стрес виснажує нервову систему, створюючи замкнене коло - чим більше втоми, тим складніше заснути. Також стрес впливає на вироблення мелатоніну - гормону сну, зменшуючи його рівень у крові. Це призводить до порушення природного циклу "сон-бадьорість" та погіршення якості відпочинку.

Безсоння здатне зруйнувати усе життя (фото: Freepik.com)

Перші кроки для нормалізації сну

Перш за все важливо визнати проблему та дати собі право на відпочинок. Спробуйте створити рутину перед сном: вимикайте гаджети за годину до сну, слухайте спокійну музику або читайте книжку. Важливо уникати вживання кофеїну, алкоголю та енергетичних напоїв у другій половині дня.

Приділіть увагу своєму спальному місцю - воно має бути зручним та затишним. Варто також зменшити кількість інформаційного потоку, особливо перед сном, щоб знизити рівень тривоги. Практикуйте техніки релаксації, наприклад, дихальні вправи або легкий самомасаж, які допоможуть зняти напругу.

Практичні поради для кращого сну

Оберіть фіксований час для відходу до сну та пробудження, навіть у вихідні. Спробуйте провітрювати кімнату перед сном - свіже повітря сприяє кращому засинанню.

Уникайте яскравого світла ввечері та використовуйте тепле освітлення, щоб підготувати організм до сну. Фізичні вправи в першій половині дня допоможуть знизити рівень стресу та покращити сон.

Також варто спробувати теплу ванну або душ перед сном для розслаблення м’язів. Якщо заснути не вдається протягом 20-30 хвилин, встаньте з ліжка, займіться спокійною справою та поверніться, коли відчуєте сонливість.

Техніки релаксації для покращення сну

Існує багато методик, які допомагають розслабитися перед сном. Одна з них - глибоке дихання за схемою "4-7-8": вдих на 4 секунди, затримка дихання на 7 секунд і повільний видих протягом 8 секунд. Прогресивна м’язова релаксація допоможе зняти напругу в тілі - поступово напружуйте та розслабляйте різні групи м’язів.

Також ефективною є візуалізація - уявляйте приємні картини, як-от морське узбережжя чи лісову прогулянку. Йога та медитація допомагають зменшити рівень кортизолу та сприяють відновленню нервової системи. Навіть прості техніки, як-от слухання звуків природи чи білий шум, можуть значно покращити якість сну.

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