Чому навесні ми спимо гірше і як це виправити

Весна - час оновлення, пробудження природи та зміни біоритмів. Хтось відчуває приплив енергії, а хтось страждає від безсоння та ранніх пробуджень. Чому так відбувається?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як змінюється наш ритм і що можна зробити, щоб адаптуватися до весняних змін.

Сонячне світло та біологічний годинник

Головна причина змін у сні навесні - збільшення тривалості світлового дня. Сонце встає раніше і заходить пізніше, що впливає на вироблення мелатоніну - гормону сну. Якщо взимку організм звик засинати в темряві та прокидатися, коли ще темно, то навесні цей баланс зміщується.

Багато людей починають прокидатися раніше, навіть якщо не виспалися. Це може призводити до втоми протягом дня та труднощів із засинанням увечері. Щоб адаптуватися, важливо контролювати рівень світла в кімнаті та дотримуватися стабільного графіка сну.

Весняне безсоння: чому ми спимо гірше?

Деякі люди навесні починають відчувати труднощі із засинанням або часто прокидаються вночі. Однією з причин може бути збільшення фізичної активності – довші дні мотивують більше рухатися, і якщо навантаження було надто пізнім, організм ще не готовий до відпочинку.

Крім того, підвищення температури впливає на комфорт під час сну - у занадто теплому приміщенні заснути важче. Весняні алергії також можуть бути прихованою причиною поганого сну, адже пилок у повітрі викликає закладеність носа та дискомфорт.

Для боротьби з безсонням варто провітрювати спальню перед сном, уникати гаджетів за годину до відпочинку та створювати комфортні умови для засинання.

Гормональні зміни та настрій

Весною наш організм починає виробляти більше серотоніну - гормону радості. Це пов’язано зі збільшенням кількості сонячного світла, яке стимулює роботу мозку та покращує настрій.

Але разом із цим у деяких людей спостерігаються перепади емоцій - від ейфорії до різкої втоми. Причина в тому, що організм перебудовується після зими, а гормональний баланс ще не стабілізувався.

Такі перепади можуть впливати на якість сну, викликаючи неспокійні ночі або навіть нічні пробудження. Допомогти може правильний режим дня, фізична активність і здоровий раціон, багатий на вітаміни групи B і магній.

Весняна перевтома та денна сонливість

Хоча весна асоціюється з бадьорістю, багато людей скаржаться на втому та сонливість удень. Це може бути наслідком нестачі якісного нічного сну або реакцією організму на зміну сезонів. Перехід від зимової сплячки до активного способу життя - це стрес для біологічного годинника.

Якщо додати сюди зміну атмосферного тиску, перепади температур і весняні алергії, стає зрозуміло, чому вдень хочеться спати. Щоб зменшити втому, варто пити більше води, гуляти на свіжому повітрі та знаходити час для короткого відпочинку.

Як адаптуватися до весняних змін у сні

Щоб зробити перехід до весни комфортним, важливо прислухатися до свого організму. Встановіть чіткий режим сну - намагайтеся лягати і вставати в один і той самий час, навіть у вихідні. Контролюйте рівень світла в спальні: використовуйте щільні штори для нічного відпочинку, але не уникайте природного світла вдень.

Збалансоване харчування, достатня кількість фізичної активності та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть підтримати енергію. Якщо відчуваєте сильну втому або проблеми зі сном тривають довго, можливо, варто звернутися до лікаря. Весна - це прекрасний час для оновлення, тож зробіть так, щоб ваш сон теж став здоровішим і якіснішим!