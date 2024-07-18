Страви з цвітною капустою: три рецепти для обіду, перекусу чи вечері
Попри те, що найвідоміший рецепт цвітної капусти - це запечена капуста під сиром, цим перелік страв не обмежується. З цього овочу можна готувати супи, запікати, як лазанью, з фаршем та сиром, або додавати в тако.
Цікаві рецепти страв, які можна приготувати з цвітної капусти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Delish.
Тако з цвітною капустою
Тако з цвітною капустою (ілюстративне фото: GettyImages)
Для того, щоб приготувати тако з цвітною капустою для перекусу або легкого обіду, потрібні такі продукти:
- цвітна капуста - 1 шт.;
- сметана - пів склянки;
- олія - 1/3 склянки;
- сушений чилі - 2 ч. л.;
- сухий часник -1 ч. л.;
- паприка - 1 ч. л.;
- сушене орегано - 1/2 ч. л.;
- мелений кмин - 1/2 ч. л.;
- сіль - 2,5 ч. л.;
- сік лайма - 3 ст. л.;
- кінза - до смаку;
- зелень - до смаку;
- червонокачанна капуста - 1 склянка;
- білокачанна капуста - 1 склянка;
- кукурудзяні коржі (тортильї) - 8 шт.;
- цибуля - 1/4 шт.;
- лайм - для подачі.
Як готувати тако з цвітною капустою
Помийте цвітну капусту, розділіть її на суцвіття, розміром 5 см. Червонокачанну та білокачанну капусту необхідно помити і нашинкувати, має бути по склянці кожної. Або ж можна використати квашену капусту.
Цибулю необхідно очистити і нарізати тонкими скибочками.
Розігрійте духовку до 220 градусів. У великій мисці змішайте олію, порошок чилі, часниковий порошок, паприку, орегано, кмин і 1,5 ч. л. солі.
Додайте цвітну капусту і перемішайте все, щоб цвітна капуста покрилася спеціями. Після цього перекладіть цвітну капусту на деко, застелене фольгою.
Запікайте цвітну капусту до готовності і зарум'янювання протягом 25-30 хвилин, зачекайте, доки вона злегка охолоне.
Тим часом у невеликій мисці змішайте сметану, 1 ст. л. соку лайма та 0,5 ч. л. солі. Накрийте соус кришкою і відставте в холодильник.
У середню миску перекладіть капусту, цибулю, кінзу, зелень, додайте решту солі і соку лайма, ретельно перемішайте.
Для подачі на стіл наповніть кожну тортилью жменею салату з капусти і цибулі. Зверху покладіть 3-4 шматочки цвітної капусти і полийте сметаною, присипте зеленню і прикрасьте шматочками лайма.
Крем-суп з цвітної капусти
Крем-суп з цвітної капусти (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати ніжний крем-суп з цвітної капусти, треба ці інгредієнти:
- оливкова олія - 3 ст. л.;
- цибуля-порей - 2 шт.;
- часник - 5 зубчиків;
- червона картопля - 1 шт.;,
- цвітна капуста - 1 шт.;
- курячий бульйон - 2 склянки;
- цибуля - 0,5 шт.;
- бекон - до смаку.
Як готувати крем-суп з цвітної капусти
Помийте, почистьте і тонко наріжте цибулю порей. Часник необхідно почистити і подрібнити. Картоплю помийте, зріжте шкірку, і наріжте овоч на довільні шматочки. Помийте цвітну капусту і розріжте її на суцвіття.
Цибулю очистьте і наріжте тонкими кружальцями, бекон наріжте на тонкі скибочки.
Присмажте бекон до хрусткої скоринки - його кількість слід регулювати відповідно до своїх вподобань, або ж взагалі не додавати цей інгредієнт до супу.
У великій каструлі на середньому вогні розігрійте оливкову олію. Всипте цибулю-порей і смажте до золотистого кольору, протягом 4 хвилин. Додайте часник і готуйте до появи аромату, протягом ще 1 хвилини.
Всипте картоплю і цвітну капусту до каструлі, посоліть і поперчіть. Влийте бульйон, доведіть до кипіння. Потім зменште вогонь і тушкуйте під кришкою, поки картопля і цвітна капуста не стануть м'якими, приблизно протягом 20 хвилин.
Зачекайте, доки суп охолоне, а потім перемеліть його до однорідної консистенції блендером. Розлийте страву по тарілках, додайте бекон і цибулю.
Запечена цвітна капуста з м'ясним соусом
Запечена цвітна капуста з м'ясним соусом (ілюстративне фото: GettyImages)
Для приготування запеченої капусти з м'ясним соусом, потрібні наступні продукти:
- яловичий фарш - 0,45 кг;
- цвітна капуста (середня) - 2 шт.;
- оливкова олія - 1 ст. л.;
- цибуля (середня) - 1 шт.;
- часник - 2 зубчики;
- томатна паста - 2 ст. л.;
- подрібнені помідори - 800 г;
- орегано - 1 ч. л.;
- базилік - жменька;
- рикота - 10 г;
- моцарела - 10 г.;
- пармезан - 40 г.
Як запікати капусту з м'ясним соусом
Очистьте і подрібніть цибулю і часник. Промийте листя базиліку і наріжте його на маленькі шматочки.
Пармезан необхідно натерти, а моцарелу - нарізати на маленькі шматочки. Промийте цвітну капусту, розділіть на суцвіття і обсмажте до розм'якшення.
Розігрійте духовку до 190 градусів. У великій глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте олію, всипте цибулю і готуйте, періодично помішуючи, до м'якості, приблизно 5 хвилин. Додайте часник і перець - і смажте ще протягом 1 хвилини.
Після цього додайте яловичий фарш, посоліть і готуйте, поки яловичина не стане рожевою, протягом приблизно 6 хвилин.
Злийте жир, поставте пательню на середній вогонь і додайте томатну пасту та орегано. Готуйте, поки паста злегка не потемніє, близько 2 хвилин. Тоді додайте помідори і доведіть рідину до кипіння.
Зменште вогонь і тушкуйте, помішуючи, протягом 10-15 хвилин. Тоді додайте базилік і зніміть пательню з вогню.
Покладіть цвітну капусту у велику миску і полийте зверху соусом з м'ясом. Ретельно перемішайте інгредієнти і перекладіть половину суміші з цвітної капусти у велику форму для запікання.
Зверху викладіть половину рикоти і посипте половиною моцарели та пармезану.
Зверху викладіть рівним шаром решту цвітної капусти та решту сирів. Випікайте, поки сир не розплавиться і не стане золотистим, протягом 25-30 хвилин.
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