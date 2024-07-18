Блюда с цветной капустой: три рецепта для обеда, перекуса или ужина

Несмотря на то, что самый известный рецепт цветной капусты - это запеченная капуста под сыром, этим список блюд не ограничивается. Из этого овоща можно готовить супы, запекать, как лазанью, с фаршем и сыром, или добавлять в тако.

Интересные рецепты блюд, которые можно приготовить из цветной капусты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Delish .

Тако с цветной капустой

Тако с цветной капустой (иллюстративное фото: GettyImages)

Для того чтобы приготовить тако с цветной капустой для перекуса или легкого обеда, нужны следующие продукты:

цветная капуста - 1 шт.;

сметана - полстакана;

масло - 1/3 стакана;

сушеный чили - 2 ч. л.;

сухой чеснок - 1 ч. л.;

паприка - 1 ч. л.;

сушеное орегано - 1/2 ч. л.;

молотый тмин - 1/2 ч. л.;

соль - 2,5 ч. л.;

сок лайма - 3 ст. л.;

кинза - по вкусу;

зелень - по вкусу;

краснокочанная капуста - 1 стакан;

белокочанная капуста - 1 стакан;

кукурузные коржи (тортильи) - 8 шт.;

лук - 1/4 шт.;

лайм - для подачи.

Как готовить тако с цветной капустой

Помойте цветную капусту, разделите ее на соцветие размером 5 см. Краснокочанную и белокочанную капусту необходимо помыть и нашинковать, должно быть по стакану каждой. Или можно использовать квашеную капусту.

Лук необходимо очистить и нарезать тонкими ломтиками.

Разогрейте духовку до 220 градусов. В большой миске смешайте масло, порошок чили, чесночный порошок, паприку, орегано, тмин и 1,5 ч. л. соли.

Добавьте цветную капусту и перемешайте все, чтобы цветная капуста покрылась специями. После этого переложите цветную капусту на противень, застеленный фольгой.

Запекайте цветную капусту до готовности и зарумянивания в течение 25-30 минут, подождите, пока она слегка остынет.

Тем временем в небольшой миске смешайте сметану, 1 ст. л. сока лайма и 0,5 ч. л. соли. Накройте крышкой соус и отставьте в холодильник.

В среднюю миску переложите капусту, лук, кинзу, зелень, добавьте оставшиеся соль и сок лайма, тщательно перемешайте.

Для подачи на стол наполните каждую тортилью пригоршней салата из капусты и лука. Сверху положите 3-4 кусочка цветной капусты и полейте сметаной, присыпьте зеленью и украсьте кусочками лайма.

Крем-суп из цветной капусты

Крем-суп из цветной капусты (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить нежный крем-суп из цветной капусты, нужно эти ингредиенты:

оливковое масло - 3 ст. л.;

лук-порей - 2 шт.;

чеснок - 5 зубчиков;

красный картофель - 1 шт.;,

цветная капуста - 1 шт.;

куриный бульон - 2 стакана;

лук - 0,5 шт.;

бекон - по вкусу.

Как готовить крем-суп из цветной капусты

Вымойте, почистьте и тонко нарежьте лук порей. Чеснок нужно почистить и измельчить. Картошку помойте, срежьте кожуру и нарежьте овощ на произвольные кусочки. Вымойте цветную капусту и разрежьте ее на соцветия.

Лук очистьте и нарежьте тонкими кружочками, набейте бекон на тонкие ломтики.

Поджарьте бекон до хрустящей корочки - его количество следует регулировать в соответствии со своими предпочтениями, или вообще не добавлять этот ингредиент в суп.

В большой кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло. Всыпьте лук-порей и жарьте до золотистого цвета в течение 4 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата в течение еще 1 минуты.

Всыпьте картофель и цветную капусту в кастрюлю, посолите и поперчите. Влейте бульон, доведите до кипения. Затем убавьте огонь и тушите под крышкой, пока картофель и цветная капуста не станут мягкими, примерно в течение 20 минут.

Подождите, пока суп остынет, а затем перемелите до однородной консистенции блендером. Разлейте блюдо по тарелкам, добавьте бекон и лук.

Запеченная цветная капуста с мясным соусом

Запеченная капуста с мясным соусом (иллюстративное фото: GettyImages)

Для приготовления запеченной капусты с мясным соусом требуются следующие продукты:

говяжий фарш - 0,45 кг;

цветная капуста (средняя) - 2 шт.;

оливковое масло - 1 ст. л.;

лук (средний) - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

томатная паста - 2 ст. л.;

измельченные помидоры - 800 г;

орегано - 1 ч. л.;

базилик - горстка;

рикотта - 10 г;

моцарелла - 10 г.;

пармезан - 40 г.

Как запекать капусту с мясным соусом

Очистьте и измельчите лук и чеснок. Промойте листья базилика и нарежьте их на маленькие кусочки.

Пармезан необходимо натереть, а моцареллу - нарезать на маленькие кусочки. Промойте цветную капусту, разделите на соцветие и обжарьте до размягчения.

Разогрейте духовку до 190 градусов. В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло, всыпьте лук и готовьте, периодически помешивая, до мягкости, примерно 5 минут. Добавьте чеснок и перец - и жарьте еще в течение 1 минуты.

После этого добавьте говяжий фарш, посолите и готовьте, пока говядина не станет розовой, в течение примерно 6 минут.

Слейте жир, поставьте сковороду на средний огонь и добавьте томатную пасту и орегано. Готовьте, пока паста немного не потемнеет, около 2 минут. Затем добавьте помидоры и доведите жидкость до кипения.

Убавьте огонь и тушите, помешивая, в течение 10-15 минут. Тогда добавьте базилик и снимите сковороду с огня.

Положите цветную капусту в большую миску и полейте сверху соусом с мясом. Тщательно перемешайте ингредиенты и переложите половину смеси из цветной капусты в большую форму для запекания.

Сверху выложите половину рикотты и посыпьте половиной моцареллы и пармезана.

Сверху выложите ровным слоем оставшуюся цветную капусту и остальные сыры. Выпекайте, пока сыр не расплавится и не станет золотистым, в течение 25-30 минут.