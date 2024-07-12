Банош зі шкварками, грибами та бринзою: три рецепти ситної гуцульської страви

Банош - це гуцульська кукурудзяна каша кремоподібною консистенції, яка зазвичай готується на сметані в казані. Зазвичай до баношу додають домашній овечий сир, а також - шкварки та гриби, залежно від того, наскільки ситною та "м'ясною" роблять страву.

Про те, як готувати банош з бринзою, шкварками або грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Банош з бринзою

Банош з бринзою (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготування цієї ситної страви як гарніру, потрібні такі продукти:

кукурудзяна крупа (екстра або грубша) - 250-300 г;

вода - 0,5 л;

сметана - 0,5 л;

цукор - 0,5 ст. л.;

сіль - до смаку;

бринза коров'яча чи овеча - для подачі.

Як готувати банош з бринзою

Оскільки банош готується в казані, для того, щоб приготувати його вдома, потрібна каструля з товстими стінками.

Злегка нагрійте її на вогні, а потім влийте сметану. До сметани додайте води і, помішуючи суміш, доведіть її до кипіння.

Після цього обережно всипте кукурудзяну крупу, постійно помішуючи рідину. Для того, щоб банош був кремоподібної консистенції, радять обирати дрібну крупу.

Найбільш вдалою консистенцією баношу вважається така, коли його можна їсти виделкою - проте, кожен готує до свого смаку. Колись готували настільки густий банош, що його доводилося різати ниткою.

Трохи зменште вогонь і готуйте його приблизно протягом 8-12 хвилин, постійно помішуючи. Під час приготування баношу, сметана випускає жир, роблячи страву ситною.

Солити банош рекомендують в кінці приготування, щоб сіль не перешкоджала вивільненню жиру зі сметани. Банош вважається готовим, коли він стає густим, проте добре відстає від стінок посуду.

Готовий банош розкладіть по тарілках і перемішайте з подрібненою бринзою.

Банош зі шкварками

Банош зі шкварками (скриншот / Улюблені домашні страви)

Щоб приготувати цю ситну страву, необхідні ці інгредієнти:

вода - 500 мл;

кукурудзяна крупа - 200 г;

підчеревина - 500 г;

бринза - 100 г;

молоко - 500 мл;

масло - 80 г;

сметана - 4 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець мелений - до смаку.

Як готувати банош зі шкварками

Замість підчеревини можна використовувати бекон або сало, проте підчеревина даватиме необхідний жир і водночас матиме м'ясо. Для того, щоб зробити з підчеревини шкварки, промийте її, обріжте шкірку та наріжте підчеревину на шматочки.

Після цього обсмажте підчеревину до золотистої скоринки. За бажанням до підчеревини можна додати цибулю. Також додайте сіль та перець до свого смаку.

Для приготування баношу в каструлю з товстими стінками влийте воду і молоко. Додайте сметану і масло, а також сіль до смаку Поставте каструлю на вогонь і доведіть рідину до кипіння.

Після цього всипте кукурудзяну крупу, постійно помішуючи рідину. Зменште вогонь і варіть банош до повного загустіння, приблизно 10-20 хвилин, постійно помішуючи.

Розкладіть банош по тарілках, а зверху викладіть шкварки та, за бажанням, бринзу.

Банош з грибами

Банош з грибами (скриншот / Домашні рецепти від Natalia Sus)

Для того, щоб приготувати банош з грибами, потрібні наступні продукти:

кукурудзяна крупа - 1,5 стакана;

борошно - 1 ст. л.;

вода - 2 стакани;

молоко - 0,5 стакана;

цибуля (середнього розміру) - 3 шт.;

білі гриби (або печериці) - 1 кг;

сіль - 2 ч. л.;

перець - 0,5 ч. л.;

сметана - 1,5 стакана;

часник - 3 зубчики;

олія - для смаження.

Як готувати банош з грибами

Гриби в цьому рецепті замінюють шкварки та надають страві ситності. Для початку цей інгредієнт необхідно помити, зрізати пошкоджені ділянки та нарізати на невеликі шматочки.

В каструлі доведіть воду до кипіння, всипте гриби та знову доведіть до кипіння. Після цього варити гриби протягом хвилини, злийте рідину та промити гриби холодною водою.

Цибулю необхідно почистити та нарізати на пів кружальця. Розігрійте на пательні олію, всипте цибулю та смажте її до золотистості. Потім всипте гриби та смажте до готовності.

Після цього додайте борошно, перемішайте інгредієнти, та додайте 1/3 сметани з частиною молока. Перемішайте, посоліть та поперчіть до свого смаку.

Влийте решту молока. Часник очистьте, натріть до продуктів в пательні. За бажанням додайте зелень. Доведіть соус до кипіння - і після цього він готовий.

Промийте кукурудзяну крупу 2 рази, в холодній воді. Перекладіть крупу до каструлі, залийте 2 стаканами води та доведіть до кипіння. Після цього потрібно злегка зменшити вогонь і варити доти, доки крупа не вбере в себе воду.

Тоді можна додати решту сметани або замінити її на вершки. Доведіть банош до легкого булькотіння, постійно помішуючи.

Після цього банош готовий, зачекайте 15-20 хвилин, доки він злегка охолоне і настоїться, а тоді подавайте з грибним соусом.