Стратегічний запас на зиму: як зберегти моркву свіжою до самої весни

Українці почали більше робити запасів на зиму. І окрім консервації та заморозки, у будинках тепер стали зберігати необхідний стратегічний запас овочів. Це зручно і не доводиться залежати від супермаркетів та ринків.

Як зберігати моркву всю зиму, щоб вона залишалася соковитою, смачною та хрумкою, розповів знаменитий кулінар Євген Клопотенко.

Правила зберігання моркви

Спочатку приберіть усі порізані, гнилі та мляві овочі. Вони можуть стати причиною псування решти овочів. Для тривалого зберігання морква має бути суха. На неї не повинні потрапляти прямі сонячні промені, а температура не повинна опускатися нижче за нуль.

Як зберігати моркву на балконі

Якщо у вас є закритий та утеплений балкон, то на ньому можна зберігати моркву. Переконайтеся, що вона суха. Якщо це не так, розкладіть її на рушник або пергаменті та дайте повністю висохнути.

Бадилля потрібно зрізати повністю, але при цьому не пошкодити моркву - залиште приблизно 5 мм. Потім складіть овочі в дерев'яний ящик і накрийте ковдрою. Це потрібно, щоб на моркву не потрапляли сонячні промені, і вона не почала зеленіти.

Ковдра вбереже овочі від раптового похолодання. Якщо у вас є сухе лушпиння цибулі, то насипте її в ящики. Вони містять фітонциди, які уповільнюють розвиток грибків та бактерій.

Як зберігати моркву в холодильнику

Якщо у вас великий холодильник і є місце для зберігання овочів, помістіть моркву в спеціальні ящики. Перед цим добре помийте овочі, обсушіть повністю на паперовому рушнику, а потім складіть шарами в ящик.

Можна залишити у поліетиленовому пакеті, але відкритому. Якщо побачите, що збирається конденсат – зробіть у пакеті дірочки. Не рекомендується зберігати моркву разом із яблуками - швидко зіпсуються.

Як зберігати моркву в морозилці

Моркву можна почистити, нарізати соломкою або натерти на тертці. А потім упакувати в невеликі порційні герметичні пакети. Повністю пакети не заповнюйте – складіть на одну порцію приготування страви.

Потім складіть пакети в морозильну камеру в один шар. Після заморожування - складіть пакети один на одного, для економії місця.