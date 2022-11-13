Зберігаємо картоплю всю зиму в квартирі: способи, які точно не підведуть
Якщо у вас нема погреба чи прохолодного підвалу, питання зимового зберігання картоплі може бути складним. Але вихід є. Тож не бійтеся робити запаси бульби.
Як зберігати картоплю в квартирних умовах, розповів відомий кулінар Євген Клопотенко.
Правила зберігання у квартирі
Картоплю треба перебрати й позбутися гнилої, зеленої та порізаної, адже вона може зіпсувати іншу.
Для зберігання овоча потрібне темне, прохолодне, сухе приміщення. Ідеальна температура - 4-5 °C, а вологість 80%.
Картопля не любить сусідство з іншими овочами, окрім буряка. Останній добре вбирає вологу і не дає картоплі швидко зіпсуватися.
Зберігання на балконі
Балкон має бути обов'язково утеплений, щоб температура там не знижувалася менше 2 градусів. Інакше картопля померзне і стане несмачною.
Переберіть картоплю, перекладіть в дерев'яні ящики чи плетені кошики, утеплені пінопластом чи ковдрою та поставте в шафу або на закриті полички.
Важливо, щоб на картоплю не потрапляли сонячні промені, бо вона позеленіє, і стане отруйною.
Фото: Перекладіть картоплю в дерев'яні ящики (pixabay)
На кухні
Якщо ви робите невеликі, тижневі запаси, картоплю можна зберігати на одній з поличок кухні. Важливо, щоб вона була якнайдалі від духовки.
Перекладіть картоплю в паперовий мішечок, який можна використовувати кілька разів за умови, що він залишатиметься сухим.
Чи можна зберігати в холодильнику?
Невелику кількість можна зберігати в холодильнику в ящику для фруктів та овочів. Перед закладанням її варто помити і викласти на паперові рушники.
Залиште так, щоб овочі повністю та добре просушилася. Потім перекладіть в ящики. Можна використовувати мішечки з тканини чи паперові.
Якщо залишите в поліетиленових пакетах, з’явиться конденсат і овоч швидко зіпсується.
Раніше ми писали, як вберегти картоплю від проростання. Прості трюки, які точно спрацюють.
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