Скільки можна зберігати різні продукти у морозилці: перевірте свої запаси

Напередодні складної зими українці зроблять запаси всіма доступними способами. Окрім консервації та круп у коморі, робляться також запаси у морозильній камері. Однак не всі продукти можна зберігати довго замороженими.

Скільки можна зберігати різні продукти в морозилці – читайте у матеріалі нижче.

Найчастіше в морозильній камері зберігають м'ясо та м'ясні продукти, рибу, овочі та фрукти, зелень та напівфабрикати.

М'ясо та риба

Свіже м'ясо, порційне або відбите (для відбивних та біфштексів) – від 4 до 12 місяців

Фарш свинячий, яловичий, мішаний - 4-6 місяців

Свіжа курка або індичка ціла - 1 рік

Куряче м'ясо або індичка порційні - 9 місяців

Курячий фарш - 3-4 місяці

Шинка нарізана - 1-2 місяці

Бекон, ковбаса - 1-2 місяці

Сосиски або котлети, які отримали попередню термічну обробку – 1-2 місяці

Сосиски, сардельки в упаковці – 1-2 місяці

Готове м'ясо, м'ясні страви, тушковане м'ясо - 2-3 місяці

Підливи та м'ясні бульйони - 2-3 місяці

Приготовлений птах - 4-6 місяців

Свіжа риба нежирна (тріска, камбала тощо) - 6 місяців

Жирна риба (лососеві) – 2-3 місяці

Приготовлена риба – 4-6 місяців

Морепродукти – 3-4 місяці

Фрукти та овочі

Квасоля - 8 місяців

Морква – 10-12 місяців

Шпинат – 10-12 місяців

Перець – 3-4 місяці

Яблука – 4-6 місяців

Абрикоси – 6 місяців

Персики – 4 місяці

Усі ягоди – від 5 до 8 місяців

Листовий салат або салат, редис, редьку - заморожувати не можна

Гарбуз - 10-12 місяців

Помідори - 2 місяці

Буряк - 12 місяців

Цибуля та часник - не більше 1 місяця і бажано не заморожувати, вони втрачають корисні якості та смак

Не рекомендується заморожувати сиру картоплю - вона стає солодкуватим і втрачає форму. А ще може виникнути небезпечна речовина солонін. А ось готову картоплю заморозити можна – у вигляді пюре та зберігати до 2 місяців.

Цитрусові - 3 місяці

Напівфабрикати

Пельмені, вареники, млинці, голубці – 3-4 місяці

Різні закуски – 2-3 місяці

Кіш, пиріг, тісто, супи – 3-4 місяці

Чізкейки - 2-3 місяці

Кекси - 6 місяців

Інші продукти

Гриби відварені - 12 місяців

Гриби сирі - 8 місяців

Горіхи – до 2 років

Морозиво – до 2 місяців

Зелень та трави - до 6 місяців

Хліб та вироби з тіста - 2-3 місяці

Фруктові соки – 6 місяців

Молочні продукти

Молоко - 3 місяці

Домашній сир - не рекомендується поміщати в морозильну камеру

Йогурти - 1-2 місяці

Майонез – заморожувати не можна

Маргарин та вершкове масло - 2 місяці

Твердий сир – 6 місяців

М'який сир – 4-6 місяців