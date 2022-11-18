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Стратегический запас на зиму: как сохранить морковь свежей до самой весны

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Пятница 18 ноября 2022 16:18
Стратегический запас на зиму: как сохранить морковь свежей до самой весны Фото: Как правильно хранить морковь зимой (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы стали больше делать запасов на зиму. И кроме консервации и заморозки, в домах теперь стали хранить необходимый стратегический запас овощей. Это удобно и не приходится зависеть от супермаркетов и рынков.

Как хранить морковь всю зиму, чтобы она оставалась сочной, вкусной и хрустящей, рассказал знаменитый кулинар Евгений Клопотенко.

Правила хранения моркови

Сначала уберите все порезанные, гнилые и вялые овощи. Они могут стать причиной порчи для остальных овощей. Для длительного хранения морковь должна быть сухая. На нее не должны попадать прямые солнечные лучи, а температура не должна опускаться ниже нуля.

Как хранить морковь на балконе

Если у вас есть закрытый и утепленный балкон, то на нем можно хранить морковь. Убедитесь, что она сухая. Если это не так, то разложите ее на полотенце или пергаменте и дайте полностью высохнуть.

Ботву нужно срезать полностью, но при этом не повредить морковь - оставьте приблизительно 5 мм. Потом сложите овощи в деревянный ящик и накройте одеялом. Это нужно, чтобы на морковь не попадали солнечные лучи, и она не начала зеленеть.

Одеяло убережет овощи от внезапного похолодания. Если у вас есть сухая шелуха лука, то насыпьте ее в ящики. Они содержат фитонциды, которые замедляют развитие грибков и бактерий.

Как хранить морковь в холодильнике

Если у вас большой холодильник и есть место для хранения овощей, то поместите морковь в специальные ящики. Перед этим хорошо помойте овощи, обсушите полностью на бумажном полотенце, а потом сложите слоями в ящик.

Можно оставить в полиэтиленовом пакете, но открытом. Если увидите, что собирается конденсат - сделайте в пакете дырочки. Не рекомендуется хранить морковь вместе с яблоками - быстро испортятся.

Как хранить морковь в морозилке

Морковь можно почистить, нарезать соломкой или натереть на крупной терке. А потом упаковать в небольшие порционные герметичные пакеты. Полностью пакеты не заполняйте - сложите на одну порцию приготовления блюда.

Потом сложите пакеты в морозильную камеру в один слой. После замораживания - сложите пакеты друг на друга, для экономии места.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить картофель в квартире.

А также писали о том, сколько можно хранить разные продукты в морозилке.

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