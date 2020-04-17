Страстная пятница 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции

Страстная пятница 2020 по церковному православному календарю отмечается в этом году 17 апреля, за два дня до Великой Пасхи. Этот день имеет огромное значение на Страстной неделе - верующие сегодня вспоминают о страданиях Иисуса Христа, которые Сын Божий принял за всех людей.

Что можно и строго запрещено делать в этот день, традиции, обряды и приметы Страстной пятницы, как поздравить родных и близких с этим днем - читайте в нашем материале.

Согласно священному писанию, в этот день Спаситель прошел свой крестный путь от осуждения до распятия на Голгофе. Сегодня - самый траурный, но в то же время и светлый день, ведь Иисус исполнил великое пророчество, заплатив за грехи людей, ценою страшных страданий и жизни. И этот подвиг христиане не забудут никогда.

Что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

Главным обрядом в пятницу, безусловно является вечернее богослужение с выносом плащаницы. Это происходит на вечерней службе в церкви. Но в этом году из-за карантина литургию лучше посмотреть по телевизору или в интернете.

В этот день нужно придерживаться самого строгого поста. Разрешается лишь хлеб и вода, да и то после вечерней службы. Сегодня нужно посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.

В Страстную пятницу разрешается печь паски - это единственная работа, на которую не накладывается запрет. Но перед тем, как взяться за тесто, нужно обязательно прочитать "Отче наш".

Страстная пятница 2020 (фото: pixabay.com)

Считается, что после пятничной службы нужно принести в дом двенадцать зажженных свечей, поставить дома и дать догореть до конца. Наши предки верили, что счастье и достаток в доме будут все 12 месяцев. Но опять же таки в этом году лучше воздержаться от такого обряда.

Приметы и поверья в Страстную пятницу

Если сегодня воткнуть в Землю железный предмет, то на того, кто это сделает обрушиться страшное несчастье. Поэтому работы на огороде с лопатами, сапами и прочим инвентарем запрещены.

Хлеб, испеченный сегодня, считается священным, он целый год может не плесневеть.

Также верили, что если повесить белье в этот день, то на нем можно увидеть кровавые пятна.

Существует также поверье, что человек, который на протяжении трех лет строго постится в пятницу, получит предупреждение о своей смерти за три дня до нее.

Если кормящая мама отлучит ребенка от груди в этот день, то он вырастет здоровым и сильным богатырем.

В этот день нужно посмотреть в окно, и по тому, кого вы заприметили первым, можно судить, какой будет год. Молодого мужчину - к счастью и достатку, дружную молодую семью - к миру и согласию в семье, а вот увиденная за окном старуха - к неприятностям дома и на работе.

Человек, употребивший в этот день алкоголь, может попасть в алкогольную зависимость.

Народные погодные приметы 16 апреля

Солнечный день на Страстную пятницу - будет урожай хлебных злаков.

Если сегодня тепло - весна дальше будет такая же теплая.

Пасмурный день - огород зарастет сорняками в этом году.

Дождь пошел - весна тоже будет сырой и дождливой.

Что строго запрещено делать сегодня

Сегодня нельзя петь, веселиться, гулять, пить алкоголь и предаваться любовным утехам. Считается, что человек, который в Страстную пятницу веселиться, будет весь год плакать.

Нельзя выполнять любую работу - стирать, убирать, готовить (за исключением пасок), работать в саду или огороде. Любые растения, посаженные в этот день, погибнут (кроме петрушки - она даст двойной урожай).

Нельзя касаться острых металлических предметов, втыкать их в землю. Отсюда и запрет на стрижку, обрезание ногтей и так далее. Даже хлеб сегодня нужно ломать, а не резать.

Нельзя проводить таинство венчания и крещения (этот запрет касается всей Страстной недели). Если же какой-либо семейный праздник выпадает на этот день - его нужно перенести.

Как поздравить родных в открытках, стихах и прозе со Страстной пятницей

Страстная пятница к нам постучалась,

Надежда на чудо в сердце осталась:

Скоро воскреснет Христос и тогда,

Прочь уйдут грусть и печаль, и беда!

Пусть каждый помолится в пятницу эту,

Чтоб жизнь наполнялась счастьем и светом,

К Пасхе готовьтесь теперь поскорей,

Желаю вам ясных и солнечных дней!

***

Со Страстной пятницей сегодня

Вас поздравляю от души,

Умерьте все свои волнения,

Побудьте с мыслями в тиши.



Желаю душу вам очистить

От всех волнений и обид,

Пусть к празднику добра и счастья

Вам будет славный путь открыт.

Сегодня день борьбы со страстями

И по-особому строг пост,

Желаю, чтобы просветление

Вам этот страстный день принес.



Пусть эта Пятница поможет

Великий смысл вам постичь,

Молитва от души поможет

Вам просветления достичь.

***

Сегодня мы все вспоминаем

О дне распятия Христа.

И тихо слезы лишь роняем,

Ведь жизнь порою непроста.



Но воскрешенье обещает

Всем чудо все же показать,

И Иисус нам все прощает,

И нам не стоит унывать.

Дела оставим без опаски

И разведем огонь в печи,

В преддверии великой Пасхи

Печем святые куличи.



На золотое глядя солнце,

Что ярко светит под крестом,

Мы верим, что Христос вернется

И воскрешения мы ждем.

***

Когда-то давно в этот день

Христос был распят на горе.

И землю окутала тень,

И не было света во тьме.



Грехи наши взял на себя

За нас Он их все искупил

Чтоб жили мы, близких любя,

Чтобы славы свет не слепил...

В этот строгий, но предпраздничный день поздравляю всех со Страстной пятницей и хочу пожелать сдержанности, терпения, умеренности во всем, а еще доброты, жизнерадостности и спокойствия!

***

Пусть в Страстную пятницу всё плохое уйдёт прочь, пусть душа отпустит все сожаления, а сердце забудет про обиды. Желаю жить славно и праведно, желаю каждый день встречать с улыбкой и надеждой, желаю наполнять этот мир щедростью и добротой.

***

В сегодняшний день все верующие христиане вспоминают о страстях Иисуса Христа, который умер за наши грехи на кресте. Пусть же память об этом напоминает не только о боли спасителя, но и о том, что грехи людей были прощены его жертвой. И всем нам стоит задуматься сегодня о том, что это означает для каждого из нас.

С наступлением Великой или же Страстной Пятницы, днем смерти Иисуса Христа за наши грехи, снятия его с креста и погребения. Но, несмотря на эту тяжесть и горесть, день памятен и тем, что несет в себе надежду на воскрешение и спасение душ всех христиан.

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В Страстную пятницу желаю жить без горестей, страданий и бед. Пусть Господь спасает тебя от глупых поступков, пусть твоя вера не даёт тебе опускать своих рук. Желаю мира и гармонии, желаю хороших и добрых людей на жизненном пути, желаю теплоты родных сердец и счастья.

Ранее мы писали, какие телеканалы покажут богослужения на Пасху. Всего шесть общенациональных каналов будут транслировать литургии ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ.