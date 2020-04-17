Страстная пятница 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции

Страстная пятница - самый траурный для христиан день в году
Страстная пятница 2020 по церковному православному календарю отмечается в этом году 17 апреля, за два дня до Великой Пасхи. Этот день имеет огромное значение на Страстной неделе - верующие сегодня вспоминают о страданиях Иисуса Христа, которые Сын Божий принял за всех людей.
Что можно и строго запрещено делать в этот день, традиции, обряды и приметы Страстной пятницы, как поздравить родных и близких с этим днем - читайте в нашем материале.
Согласно священному писанию, в этот день Спаситель прошел свой крестный путь от осуждения до распятия на Голгофе. Сегодня - самый траурный, но в то же время и светлый день, ведь Иисус исполнил великое пророчество, заплатив за грехи людей, ценою страшных страданий и жизни. И этот подвиг христиане не забудут никогда.
Главным обрядом в пятницу, безусловно является вечернее богослужение с выносом плащаницы. Это происходит на вечерней службе в церкви. Но в этом году из-за карантина литургию лучше посмотреть по телевизору или в интернете.
В этот день нужно придерживаться самого строгого поста. Разрешается лишь хлеб и вода, да и то после вечерней службы. Сегодня нужно посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.
В Страстную пятницу разрешается печь паски - это единственная работа, на которую не накладывается запрет. Но перед тем, как взяться за тесто, нужно обязательно прочитать "Отче наш".
Страстная пятница 2020 (фото: pixabay.com)
Считается, что после пятничной службы нужно принести в дом двенадцать зажженных свечей, поставить дома и дать догореть до конца. Наши предки верили, что счастье и достаток в доме будут все 12 месяцев. Но опять же таки в этом году лучше воздержаться от такого обряда.
Если сегодня воткнуть в Землю железный предмет, то на того, кто это сделает обрушиться страшное несчастье. Поэтому работы на огороде с лопатами, сапами и прочим инвентарем запрещены.
Хлеб, испеченный сегодня, считается священным, он целый год может не плесневеть.
Также верили, что если повесить белье в этот день, то на нем можно увидеть кровавые пятна.
Существует также поверье, что человек, который на протяжении трех лет строго постится в пятницу, получит предупреждение о своей смерти за три дня до нее.
Если кормящая мама отлучит ребенка от груди в этот день, то он вырастет здоровым и сильным богатырем.
В этот день нужно посмотреть в окно, и по тому, кого вы заприметили первым, можно судить, какой будет год. Молодого мужчину - к счастью и достатку, дружную молодую семью - к миру и согласию в семье, а вот увиденная за окном старуха - к неприятностям дома и на работе.
Человек, употребивший в этот день алкоголь, может попасть в алкогольную зависимость.
Сегодня нельзя петь, веселиться, гулять, пить алкоголь и предаваться любовным утехам. Считается, что человек, который в Страстную пятницу веселиться, будет весь год плакать.
Нельзя выполнять любую работу - стирать, убирать, готовить (за исключением пасок), работать в саду или огороде. Любые растения, посаженные в этот день, погибнут (кроме петрушки - она даст двойной урожай).
Нельзя касаться острых металлических предметов, втыкать их в землю. Отсюда и запрет на стрижку, обрезание ногтей и так далее. Даже хлеб сегодня нужно ломать, а не резать.
Нельзя проводить таинство венчания и крещения (этот запрет касается всей Страстной недели). Если же какой-либо семейный праздник выпадает на этот день - его нужно перенести.
Страстная пятница к нам постучалась,
Надежда на чудо в сердце осталась:
Скоро воскреснет Христос и тогда,
Прочь уйдут грусть и печаль, и беда!
Пусть каждый помолится в пятницу эту,
Чтоб жизнь наполнялась счастьем и светом,
К Пасхе готовьтесь теперь поскорей,
Желаю вам ясных и солнечных дней!
***
Со Страстной пятницей сегодня
Вас поздравляю от души,
Умерьте все свои волнения,
Побудьте с мыслями в тиши.
Желаю душу вам очистить
От всех волнений и обид,
Пусть к празднику добра и счастья
Вам будет славный путь открыт.
Сегодня день борьбы со страстями
И по-особому строг пост,
Желаю, чтобы просветление
Вам этот страстный день принес.
Пусть эта Пятница поможет
Великий смысл вам постичь,
Молитва от души поможет
Вам просветления достичь.
***
Сегодня мы все вспоминаем
О дне распятия Христа.
И тихо слезы лишь роняем,
Ведь жизнь порою непроста.
Но воскрешенье обещает
Всем чудо все же показать,
И Иисус нам все прощает,
И нам не стоит унывать.
Дела оставим без опаски
И разведем огонь в печи,
В преддверии великой Пасхи
Печем святые куличи.
На золотое глядя солнце,
Что ярко светит под крестом,
Мы верим, что Христос вернется
И воскрешения мы ждем.
***
Когда-то давно в этот день
Христос был распят на горе.
И землю окутала тень,
И не было света во тьме.
Грехи наши взял на себя
За нас Он их все искупил
Чтоб жили мы, близких любя,
Чтобы славы свет не слепил...
В этот строгий, но предпраздничный день поздравляю всех со Страстной пятницей и хочу пожелать сдержанности, терпения, умеренности во всем, а еще доброты, жизнерадостности и спокойствия!
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Пусть в Страстную пятницу всё плохое уйдёт прочь, пусть душа отпустит все сожаления, а сердце забудет про обиды. Желаю жить славно и праведно, желаю каждый день встречать с улыбкой и надеждой, желаю наполнять этот мир щедростью и добротой.
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В сегодняшний день все верующие христиане вспоминают о страстях Иисуса Христа, который умер за наши грехи на кресте. Пусть же память об этом напоминает не только о боли спасителя, но и о том, что грехи людей были прощены его жертвой. И всем нам стоит задуматься сегодня о том, что это означает для каждого из нас.
С наступлением Великой или же Страстной Пятницы, днем смерти Иисуса Христа за наши грехи, снятия его с креста и погребения. Но, несмотря на эту тяжесть и горесть, день памятен и тем, что несет в себе надежду на воскрешение и спасение душ всех христиан.
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В Страстную пятницу желаю жить без горестей, страданий и бед. Пусть Господь спасает тебя от глупых поступков, пусть твоя вера не даёт тебе опускать своих рук. Желаю мира и гармонии, желаю хороших и добрых людей на жизненном пути, желаю теплоты родных сердец и счастья.
Ранее мы писали, какие телеканалы покажут богослужения на Пасху. Всего шесть общенациональных каналов будут транслировать литургии ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ.