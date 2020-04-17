Страсна п'ятниця 2020: що обов'язково потрібно зробити сьогодні, всі традиції

Страсна п'ятниця - найбільш траурний для християн день у році
Страсна п'ятниця 2020 за церковним православним календарем відзначається цьогоріч 17 квітня, за два дні до Великодня. Цей день має величезне значення на Страсному тижні - віруючі сьогодні згадують про страждання Ісуса Христа, які Син Божий прийняв за всіх людей.
Що можна і суворо заборонено робити в цей день, традиції, обряди та прикмети Страсної п'ятниці, як привітати рідних і близьких з цим днем - читайте в нашому матеріалі.
Згідно священного писання, в цей день Спаситель пройшов свою хресну путь від засудження до розп'яття на Голгофі. Сьогодні - найжалобніший, але водночас і світлий день, адже Ісус виконав велике пророцтво, заплативши за гріхи людей, ціною страшних страждань і життя. І цей подвиг християни не забудуть ніколи.
Головним обрядом у п'ятницю, безумовно є вечірнє богослужіння з виносом плащаниці. Це відбувається на вечірній службі в церкві. Але цього року через карантин літургію краще подивитися по телевізору або в інтернеті.
В цей день потрібно дотримуватися найсуворішого посту. Дозволяється лише хліб та вода, та й то після вечірньої служби. Сьогодні потрібно присвятити себе роздумам над подіями цього дня, які описуються в Євангелії.
У Страсну п'ятницю дозволяється пекти паски - це єдина робота, на яку не накладається заборона. Але перед тим, як взятися за тісто, потрібно обов'язково прочитати "Отче наш".
Страсна п'ятниця 2020 (фото: pixabay.com)
Вважається, що після п'ятничної служби потрібно принести в будинок дванадцять свічок, поставити вдома і дати догоріти до кінця. Наші предки вірили, що щастя і достаток в домі будуть всі 12 місяців. Але знову ж таки в цьому році краще утриматися від такого обряду.
Якщо сьогодні увіткнути в Землю залізний предмет, то на того, хто це зробить обрушитися страшне нещастя. Тому роботи на городі з лопатами, сапами та іншим інвентарем заборонені.
Хліб, спечений сьогодні, вважається Священним, він цілий рік може не пліснявіти.
Також вірили, що якщо повісити білизну в цей день, то на ній можна побачити криваві плями.
Існує також повір'я, що людина, яка протягом трьох років суворо поститися в п'ятницю, отримає попередження про свою смерть за три дні до неї.
Якщо мама відлучить дитину від грудей у цей день, то малюк виросте здоровим і сильним богатирем.
В цей день потрібно подивитися у вікно, і за тим, кого ви помітили першим, можна судити, яким буде рік. Молодого чоловіка - до щастя і достатку, дружну молоду сім'ю - до миру й злагоди в родині, а от побачена за вікном стара жінка - до неприємностей вдома і на роботі.
Людина, що вживатиме у цей день алкоголь, може потрапити в алкогольну залежність.
Сьогодні не можна співати, веселитися, гуляти, пити алкоголь і віддаватися любовним утіхам. Вважається, що людина, яка у Страсну п'ятницю веселиться, весь рік буде плакати.
Не можна виконувати будь-яку роботу - прати, прибирати, готувати (за винятком пасок), працювати в саду або городі. Будь-які рослини, посаджені в цей день, загинуть (крім петрушки - вона дасть подвійний урожай).
Не можна торкатися гострих металевих предметів, встромляти їх у землю. Звідси й заборона на стрижку, обрізання нігтів і так далі. Навіть хліб сьогодні потрібно ламати, а не різати.
Не можна проводити обряд вінчання і хрещення (ця заборона стосується всього Страсного тижня). Якщо ж яке-небудь сімейне свято випадає на цей день - його потрібно перенести.
Страстна П’ятниця прийшла
Й вість таку нам принесла:
На Голгофі, на горі,
На великій висоті,
Був розп’ятий наш Спаситель,
Наш Пророк і наш Учитель.
Славіте нашого Христа
За кров його, за Хресні муки,
Любіть його, як він любив
В годину щастя і розлуки!
Зі Страсною п'ятницею тебе поздоровляю
І Божій милості щиро побажаю!
Будь мудрий і завжди душею будь чист
Нехай вона буде, немов білий лист!
Нехай святим щастям осяється дім,
Нехай Небо буде орієнтиром твоїм!
***
Зі Страсною П’ятницею щиро Вас вітаєм
Добра, прощення й злагоди бажаєм!
Завжди хай буде затишок в оселі,
А діти хай ростуть здорові та веселі!
Хай мир в серцях завжди панує
Любов незгоди хай руйнує!
П’ятниця страсна - тихо у хатах.
П’ятниця страсна - нікого в полях.
Ніхто не прибирає, городи в однині,
Ніхто паркани не фарбує, всі байдикують на селі.
Сьогодні п’ятниця страсна
Всі від роботи відпочивають,
Знамення принесла вона,
Що Ісус із миром спочиває.
***
Вітаємо з п’ятницею страсною!
Хай лад буде завжди у вашій хаті,
Та пам’ятайте, що сьогодні
До роботи ви не маєте вставати.
Сьогодні пташки гнізда не снують,
Город відпочиває від лопати.
Жінки ганчірку в руки не беруть,
І рано вранці можна не вставати!
Страсна п'ятниця 2020 (фото: pixabay.com)
У цей суворий, але передсвятковий день вітаю всіх зі Страсною п'ятницею і хочу побажати стриманості, терпіння, помірності у всьому, а ще доброти, життєрадісності і спокою!
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Нехай у Страсну п'ятницю все погане піде геть, хай душа відпустить всі жалі, а серце забуде про образи. Бажаю жити славно і праведно, бажаю кожен день зустрічати з усмішкою і надією, бажаю наповнювати цей світ щедрістю і добротою.
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Сьогодні всі віруючі християни згадують про страждання Ісуса Христа, який помер за наші гріхи на хресті. Нехай же пам'ять про це нагадує не тільки про біль спасителя, але і про те, що гріхи були прощені його жертвою. І всім нам варто замислитися сьогодні про те, що це означає для кожного з нас.
Страсна п'ятниця 2020 (фото: pixabay.com)
З настанням Великої або ж Страсної П'ятниці, днем смерті Ісуса Христа за наші гріхи, зняття його з хреста і поховання. Але, незважаючи на цю тяжкість і гіркоту, день запам'ятався і тим, що несе в собі надію на воскресіння і спасіння душ всіх християн.
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У Страсну п'ятницю бажаю жити без смутку, страждань і бід. Нехай Господь рятує тебе від дурних вчинків, нехай твоя віра не дає тобі опускати рук. Бажаю миру і гармонії, бажаю гарних і добрих людей на життєвому шляху, бажаю теплоти рідних сердець і щастя.
Раніше ми писали, які телеканали покажуть богослужіння на Великдень. Всього шість загальнонаціональних каналів будуть транслювати літургії ПЦУ, УПЦ МП і УГКЦ.