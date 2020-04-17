Страсна п'ятниця 2020: що обов'язково потрібно зробити сьогодні, всі традиції

Страсна п'ятниця 2020 за церковним православним календарем відзначається цьогоріч 17 квітня, за два дні до Великодня. Цей день має величезне значення на Страсному тижні - віруючі сьогодні згадують про страждання Ісуса Христа, які Син Божий прийняв за всіх людей.

Що можна і суворо заборонено робити в цей день, традиції, обряди та прикмети Страсної п'ятниці, як привітати рідних і близьких з цим днем - читайте в нашому матеріалі.

Згідно священного писання, в цей день Спаситель пройшов свою хресну путь від засудження до розп'яття на Голгофі. Сьогодні - найжалобніший, але водночас і світлий день, адже Ісус виконав велике пророцтво, заплативши за гріхи людей, ціною страшних страждань і життя. І цей подвиг християни не забудуть ніколи.

Що обов'язково треба зробити сьогодні, традиції та обряди

Головним обрядом у п'ятницю, безумовно є вечірнє богослужіння з виносом плащаниці. Це відбувається на вечірній службі в церкві. Але цього року через карантин літургію краще подивитися по телевізору або в інтернеті.

В цей день потрібно дотримуватися найсуворішого посту. Дозволяється лише хліб та вода, та й то після вечірньої служби. Сьогодні потрібно присвятити себе роздумам над подіями цього дня, які описуються в Євангелії.

У Страсну п'ятницю дозволяється пекти паски - це єдина робота, на яку не накладається заборона. Але перед тим, як взятися за тісто, потрібно обов'язково прочитати "Отче наш".

Страсна п'ятниця 2020 (фото: pixabay.com)

Вважається, що після п'ятничної служби потрібно принести в будинок дванадцять свічок, поставити вдома і дати догоріти до кінця. Наші предки вірили, що щастя і достаток в домі будуть всі 12 місяців. Але знову ж таки в цьому році краще утриматися від такого обряду.

Прикмети і повір'я у Страсну п'ятницю

Якщо сьогодні увіткнути в Землю залізний предмет, то на того, хто це зробить обрушитися страшне нещастя. Тому роботи на городі з лопатами, сапами та іншим інвентарем заборонені.

Хліб, спечений сьогодні, вважається Священним, він цілий рік може не пліснявіти.

Також вірили, що якщо повісити білизну в цей день, то на ній можна побачити криваві плями.

Існує також повір'я, що людина, яка протягом трьох років суворо поститися в п'ятницю, отримає попередження про свою смерть за три дні до неї.

Якщо мама відлучить дитину від грудей у цей день, то малюк виросте здоровим і сильним богатирем.

В цей день потрібно подивитися у вікно, і за тим, кого ви помітили першим, можна судити, яким буде рік. Молодого чоловіка - до щастя і достатку, дружну молоду сім'ю - до миру й злагоди в родині, а от побачена за вікном стара жінка - до неприємностей вдома і на роботі.

Людина, що вживатиме у цей день алкоголь, може потрапити в алкогольну залежність.

Народні погодні прикмети 16 квітня

Сонячний день на Страсну п'ятницю - буде урожай хлібних злаків.

Якщо сьогодні тепло - весна далі буде така ж тепла.

Похмурий день - город заросте бур'янами в цьому році.

Дощ пішов - весна теж буде сирою і дощовою.

Що суворо заборонено робити сьогодні

Сьогодні не можна співати, веселитися, гуляти, пити алкоголь і віддаватися любовним утіхам. Вважається, що людина, яка у Страсну п'ятницю веселиться, весь рік буде плакати.

Не можна виконувати будь-яку роботу - прати, прибирати, готувати (за винятком пасок), працювати в саду або городі. Будь-які рослини, посаджені в цей день, загинуть (крім петрушки - вона дасть подвійний урожай).

Не можна торкатися гострих металевих предметів, встромляти їх у землю. Звідси й заборона на стрижку, обрізання нігтів і так далі. Навіть хліб сьогодні потрібно ламати, а не різати.

Не можна проводити обряд вінчання і хрещення (ця заборона стосується всього Страсного тижня). Якщо ж яке-небудь сімейне свято випадає на цей день - його потрібно перенести.

Як привітати рідних в листівках, віршах і прозі зі Страсною п'ятницею

Страстна П’ятниця прийшла

Й вість таку нам принесла:

На Голгофі, на горі,

На великій висоті,

Був розп’ятий наш Спаситель,

Наш Пророк і наш Учитель.

Славіте нашого Христа

За кров його, за Хресні муки,

Любіть його, як він любив

В годину щастя і розлуки!

Зі Страсною п'ятницею тебе поздоровляю

І Божій милості щиро побажаю!

Будь мудрий і завжди душею будь чист

Нехай вона буде, немов білий лист!

Нехай святим щастям осяється дім,

Нехай Небо буде орієнтиром твоїм!

***

Зі Страсною П’ятницею щиро Вас вітаєм

Добра, прощення й злагоди бажаєм!

Завжди хай буде затишок в оселі,

А діти хай ростуть здорові та веселі!

Хай мир в серцях завжди панує

Любов незгоди хай руйнує!

П’ятниця страсна - тихо у хатах.

П’ятниця страсна - нікого в полях.

Ніхто не прибирає, городи в однині,

Ніхто паркани не фарбує, всі байдикують на селі.

Сьогодні п’ятниця страсна

Всі від роботи відпочивають,

Знамення принесла вона,

Що Ісус із миром спочиває.

***

Вітаємо з п’ятницею страсною!

Хай лад буде завжди у вашій хаті,

Та пам’ятайте, що сьогодні

До роботи ви не маєте вставати.



Сьогодні пташки гнізда не снують,

Город відпочиває від лопати.

Жінки ганчірку в руки не беруть,

І рано вранці можна не вставати!

Страсна п'ятниця 2020 (фото: pixabay.com)

У цей суворий, але передсвятковий день вітаю всіх зі Страсною п'ятницею і хочу побажати стриманості, терпіння, помірності у всьому, а ще доброти, життєрадісності і спокою!

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Нехай у Страсну п'ятницю все погане піде геть, хай душа відпустить всі жалі, а серце забуде про образи. Бажаю жити славно і праведно, бажаю кожен день зустрічати з усмішкою і надією, бажаю наповнювати цей світ щедрістю і добротою.

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Сьогодні всі віруючі християни згадують про страждання Ісуса Христа, який помер за наші гріхи на хресті. Нехай же пам'ять про це нагадує не тільки про біль спасителя, але і про те, що гріхи були прощені його жертвою. І всім нам варто замислитися сьогодні про те, що це означає для кожного з нас.

Страсна п'ятниця 2020 (фото: pixabay.com)

З настанням Великої або ж Страсної П'ятниці, днем смерті Ісуса Христа за наші гріхи, зняття його з хреста і поховання. Але, незважаючи на цю тяжкість і гіркоту, день запам'ятався і тим, що несе в собі надію на воскресіння і спасіння душ всіх християн.

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У Страсну п'ятницю бажаю жити без смутку, страждань і бід. Нехай Господь рятує тебе від дурних вчинків, нехай твоя віра не дає тобі опускати рук. Бажаю миру і гармонії, бажаю гарних і добрих людей на життєвому шляху, бажаю теплоти рідних сердець і щастя.

Раніше ми писали, які телеканали покажуть богослужіння на Великдень. Всього шість загальнонаціональних каналів будуть транслювати літургії ПЦУ, УПЦ МП і УГКЦ.