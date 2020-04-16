Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать в этот день

Страстная пятница в 2020 году выпадает на 17 апреля по восточному календарю
Страстная пятница 2020 приурочена к самому грустному и трагическому дню для всех христиан - распятию Иисуса Христа на горе Голгофа под Иерусалимом. Не удивительно, что верующие проводят этот день в скорби, молитвах и строгих ограничениях. Что категорически нельзя делать 17 апреля - в материале Styler.
Великая пятница является пятым днем на Страстной неделе, его отмечают за два дня до Пасхи - дня воскрешения Спасителя.
Хотя в этот день нельзя готовить, паски выпекать можно. Церковь не накладывает запретов на приготовление пасок в Страстную пятницу, но с оговоркой, что это не станет отвлекать от молитв и служб.
Наши предки верили, что человек, который на протяжении трех лет строго постится с четверга на пятницу, получит предупреждение о своей смерти за три дня до нее.
Хлеб принято разламывать руками, потому что к острым предметам касаться нельзя.
Существует поверье, что если употребить алкоголь в этот день, может появиться алкогольная зависимость.
Ранее мы писали, о главных приметах, обрядах, традициях и запретах Чистого четверга.