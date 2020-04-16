Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать в этот день

Страстная пятница 2020 приурочена к самому грустному и трагическому дню для всех христиан - распятию Иисуса Христа на горе Голгофа под Иерусалимом. Не удивительно, что верующие проводят этот день в скорби, молитвах и строгих ограничениях. Что категорически нельзя делать 17 апреля - в материале Styler.

Великая пятница является пятым днем на Страстной неделе, его отмечают за два дня до Пасхи - дня воскрешения Спасителя.

Что категорически нельзя делать в этот день

Пятница перед Пасхой - самый суровый день для тех, кто постится. В этот день нельзя есть вообще ничего, кроме хлеба и воды, да и то - только после символического выноса Плащаницы во время вечерней службы в церкви. Алкоголь употреблять строго запрещено.

В этот день христиане скорбят по страданиям Христа, которые он испытал по пути на Голгофу и во время казни. Поэтому строго запрещено веселиться.

Всю уборку нужно завершить в Чистый четверг - стирать, гладить, шить, готовить и убирать в этот день нельзя. Также запрещены работы на земле - сеять и сажать что-либо нельзя.

Нельзя стричься, прикасаться к острым металлическим предметам. Нельзя резать даже хлеб.

Нельзя проводить крестинны и венчания, а если в вашей семье на этот день выпадает какой-либо праздник - день рождения, годовщина, мероприятие лучше перенести.

Нельзя ругаться, сквернословить, спорить и выяснять отношения.

Исключение из правил

Хотя в этот день нельзя готовить, паски выпекать можно. Церковь не накладывает запретов на приготовление пасок в Страстную пятницу, но с оговоркой, что это не станет отвлекать от молитв и служб.

Поверья на Страстную пятницу

Наши предки верили, что человек, который на протяжении трех лет строго постится с четверга на пятницу, получит предупреждение о своей смерти за три дня до нее.

Хлеб принято разламывать руками, потому что к острым предметам касаться нельзя.

Существует поверье, что если употребить алкоголь в этот день, может появиться алкогольная зависимость.

Ранее мы писали, о главных приметах, обрядах, традициях и запретах Чистого четверга.