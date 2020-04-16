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Украинцев ждет самый скорбный день в году: как его провести

STYLERЖизнь    16.04.2020 - 13:49
Украинцев ждет самый скорбный день в году: как его провести
Страстная пятница (фото: pixabay.com)

В 2020 году Страстная пятница выпадает на 17 апреля

Страстная пятница в 2020 году выпадает на 17 апреля. Это день также носит название Великой пятницы. Христиане всегда вспоминают страшные события, о которых рассказывается Евангелии, это страдания и смерть Иисуса Христа. Читайте в материале Styler о главных традициях Страстной пятницы 2020.

В Библии сказано,что Иисуса Христа осудили за то, что он якобы подстрекал к бунту людей. Он был приговорен к казни. В Страстную пятницу церковь вспоминает о страданиях Христа, его страшных мучениях и смерти. Сама казнь была ужасной, а те страдания, которые испытывал Иисус - трудно описать.

Умерев душой сын божий Иисус Христос сошел в ад и освободил всех праведников. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты и для грешников, и для праведников. Христос умер за людей на кресте и искупил тем самым их грехи.

В Страстную пятницу верующим по возможности нужно посетить церковную службу, так как там идет литургия, но в Украине из-за карантина это можно будет сделать, посмотрев службу по телевизионным каналам. Они будут транслировать богослужение.

Утром во время службы в храме читают фрагменты из Евангелия, где говорится о суде и распятии Христа. Около 14:00 происходит Вынос Плащаницы: плат с изображением тела Иисуса Христа помещают в центре храма. Это символ смерти сына Божьего.

Вечером в Страстную пятницу происходит Чин Погребения. Также совершался крестный ход.

В самый скорбный день верующие держат очень строгий пост. Некоторые голодают до выноса Плащаницы.

В этот день лучше не посещать увеселительные мероприятия, нельзя ругаться и злиться, сквернословить и смеяться.

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