Страсна п'ятниця 2020: що категорично не можна робити в цей день

Страсна п'ятниця у 2020 році випадає на 17 квітня за східним календарем
Страсна п'ятниця 2020 приурочена до найбільш сумного і трагічного дня для всіх християн - розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофа під Єрусалимом. Не дивно, що віруючі проводять цей день в скорботі, молитвах і строгих обмеженнях. Що категорично не можна робити 17 квітня - в матеріалі Styler.
Велика п'ятниця є п'ятим днем на Страсному тижні, його відзначають за два дні до Великодня - дня воскресіння Спасителя.
Хоча в цей день не можна готувати, паски випікати можна. Церква не накладає заборони на приготування пасок у Страсну п'ятницю, але із застереженням, що це не стане відволікати від молитов і служб.
Наші предки вірили, що людина, яка протягом трьох років суворо поститися з четверга на п'ятницю, отримає попередження про свою смерть за три дні до неї.
Хліб заведено розламувати руками, тому що до гострих предметів торкатися не можна.
Існує повір'я, що якщо вживати алкоголь у цей день, може з'явитися алкогольна залежність.
Раніше ми писали, про головні прикмети, обряди, традиції і заборони Чистого четверга.