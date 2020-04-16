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Чистый четверг 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции

STYLERЖизнь    16.04.2020 - 05:20
Чистый четверг 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции
Чистый четверг 2020 празднуют 16 апреля (фото: pixabay.com)

Чистый четверг украинцы традиционно посвящают подготовке тела и души к празднованию Великой Пасхи

Чистый четверг 2020 украинцы по православному календарю празднуют 16 апреля - за три дня до Пасхи. Этот день еще называют Великим четвергом - он начинает Большое трехдневие и имеет важнейшее значение на Страстной неделе. Верующие сегодня вспоминают последний день Иисуса Христа накануне ареста, суда и распятия.

Мы расскажем о традициях, обрядах, приметах и поверьях этого великого праздника, о том, что 16 апреля нужно сделать, а что - строго запрещено. Красивые поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки для Чистого четверга - в материале Styler.

Согласно Евангелию, в этот день накануне казни Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю, где перед трапезой омыл им ноги. Этим он показал им, что пришел в этот мир, чтобы служить людям. За ужином они преломили хлеб - отсюда пошло Таинство Евхаристии - святого причастия.

После ужина Спаситель отправился на молитву в Гефсиманский сад на Елеонскую гору, после чего был предан Иудой, арестован и на следующий день казнен.

Что обязательно нужно сделать сегодня - традиции и обряды

Безусловно, главные сегодняшние традиции связаны с водой. Умываться принято рано утром до восхода солнца, при этом читая молитву. Издавна верили, что такой обряд принесет человеку здоровье и красоту на весь год. В Украине солнце всходит сегодня в 6:02, так что желательно совершить омовение именно до этого времени.

Еще одной важной традицией Чистого четверга является тщательная уборка в доме, дворе и мытье окон. А когда красоту навели, можно приниматься за приготовление пасхальных блюд.

Все нужно делать именно в таком порядке, ведь в неубранном доме печь паски и красить яйца нельзя, а вот тесто нужно "поставить" утром. По тому, какие удались паски, судили, каким будет год. Месить тесто и выпекать угощенье нужно только с чистыми мыслями.

Приметы и поверья на Чистый четверг

Считается, что умываться нужно "из серебра". Для этого нужно бросить любое изделие из серебра в воду, после чего ею умыться.

В Чистый четверг обычная соль становится целебной, ее называют четверговой. После купания все члены семьи должны бросить в горшок горсть соли, тогда она станет оберегом на следующий год. Чтобы соль имела большую силу, ее запекали в печи или освящали в церкви. Но в этом году лучше воздержаться от похода в храм из-за карантина.

А если в доме на Чистый четверг дома грязно, весь год семья проведет в ссорах.

В этот день можно найти давно утерянную вещь, а уборкой привлечь суженого. Для этого в каждой комнате во время уборки нужно оставлять символические вещи для любимого и поставить новую обувь носками в направлении дома.

Грязную воду после уборки нельзя выливать в пределах дома, поскольку ее негативная энергетика может плохо повлиять на будущее вашей семьи.

Нельзя с Чистого четверга на Страстную пятницу оставлять грязную посуду либо же замоченное белье.

Народные погодные приметы 16 апреля

  • Какая погода в Чистый четверг, такая будет и на Вознесение Господне (28 мая).
  • Если в Великий четверг нет мороза, весна и лето будут теплыми.
  • Легкий ветерок в четверг означает, что будет хороший урожай орехов, ягод и фруктов.
  • Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг - предвестник теплого остатка весны.
  • А если дождь в этот день - холода продержатся до самого лета.

Что строго запрещено делать в Чистый четверг

Сегодня нельзя устраивать громкие пышные застолья и употреблять алкоголь. Великий пост продолжается, поэтому следует придерживаться строгого рациона: разрешено употреблять растительную пищу с добавлением растительного масла.

Готовить пасхальные угощения, как мы уже писали выше, нельзя в доме, где грязно. Пробу с пасок снимать тоже нельзя.

Запрещается одалживать деньги и раздавать свои вещи. Считается, что так можно отдать счастье и достаток своей семьи.

Нельзя допускать плохие мысли, ругаться, сквернословить.

Красивые поздравления с Чистым четвергом в стихах и открытках

Давайте станем чуточку добрей
Ведь нет ничего на свете мудрей.
Чистый четверг придет в каждый дом
Чтоб собрать всю семью за столом.
Пожелайте друг другу мира и добра
Счастья и людского тепла!

***

Очисти себя от скверных мыслей,
От злобы, зависти, хандры,
Не зря Четверг зовется Чистым,
Избавь себя от суеты.
Пусть за водой уйдут печали,
Тревоги, боль и сор души.
А мир, любовь - пусть расцветают,
Ты смело в сердце их впусти.

***

С утра ты встань и приберись в квартире,
Очистив дом от мусора и пыли.
Затем в порядок мысли приведи,
Очистив их от злобы и хандры.

Очистись телом, баню посетив,
Быть чистым - это праздника мотив.
Я с Чистым четвергом поздравляю,
Пусть мысли чистые сегодня процветают.

Чистый четверг 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции

В день Чистого Четверга,
Все мечтают, наверняка,
О помыслах чистых и нежных,
О чувствах как снег белоснежный.
О добрых действах и мыслях,
О намереньях чистых,
О мирной жизни на Земле,
О счастье в каждой семье!

***

С апостолами ужинал Господь,
Вино и хлеб, деля между собою,
Все знал, но всем прощая наперед,
Нас был готов спасти своей любовью.
Две тысячи лет прошло с тех пор,
Мы каждый год Чистый Четверг встречаем,
Из дома и с души мы гоним сор,
Святой огонь в лампадках зажигаем.

***

С Чистым четвергом тебя я поздравляю,
Пусть сегодня ангелы дом твой посещают,
Принесут тебе добро, свет и чистоту,
И смирение, любовь, счастье, теплоту!

Пусть душа твоя покой в этот день найдет,
Сердце истину сегодня пусть же обретет!
Хлеб вкуси, испей вина со своей семьей,
И за дружной посидите, доброй болтовней!

Чистый четверг 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции

Чистый день и светлый наступил,
Он лучами солнца озарил.
Я вас поздравляю с чистым четвергом,
Вы избавьтесь от болезней в нем.

Чистою водицей вы умойтесь,
От проблем подальше скройтесь.
Будьте вы здоровы и счастливы,
Ангелом и Богом вы хранимы.

***

До восхода солнца обязательно вставай,
Грязь ты с тела быстренько смывай.
Дом очисти ты от грязи, пыли,
Чтоб проблемы больше рядом не ходили.

С Чистым четвергом всех поздравляю,
Вам прекрасной жизни я желаю.
Будьте чистыми вы в помыслах своих,
Вам желаем только дел роскошных и благих.

***

Порядок в доме, в душе уборка,
Сегодня будет трудный день.
Нужна сноровка, подготовка,
Чтоб сделать все, отбросим лень.

Помоем дружно и почистим,
Дурные мысли уберем,
На встречу к Богу, путь неблизкий,
И мы когда-нибудь дойдем!

Чистый четверг 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

От всего сердца поздравляю тебя и твою семью с Чистым четвергом! В этот день Христос явил пример братской любви и смирения. Я желаю, чтобы ты всегда был окружен любовью и поддержкой близких, и сам всегда помнил о них!

***

Пусть в этот особый день станет светло и радостно на душе. Пусть чистая святая вода ручья, реки или озерка, омыв тебя, заберет с собой печали, беды и обиды, принеся покой. Желаю мира в сердце и душе. Желаю счастья близким и тебе! Пусть доброта сквозит во всем, что окружает! Пускай сбывается все то, о чем мечтаешь!

***

Пускай не только каждая вещь в доме сегодня будет умыта и вычищена. Желаю Вам в Чистый четверг очиститься от всего греховного и пустого. Пусть у Вас на душе станет легко, а в дом придет умиротворение и покой.

Чистый четверг 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции

С Чистым Четвергом пусть наполнится ваш дом миром, помыслы - чистотой, а душа легкостью. Пусть кристально чистая святая вода станет источником здоровья, а церковное богослужение - тем заветным спокойствием, которое вы заслужили!

***

Желаю вам принять со смирением все то, что доставляет вам огорчение и обиду, и тогда душа ваша очистится и наполнится светом и любовью, пусть чистота, наведенная в этот день в вашем доме, приведет в него только хороших людей и наполнит ваш дом светлыми и радостными событиями.

***

Сегодня день, когда душа обновляется, чтобы подготовиться к светлому Христову Воскресенью, пусть чистота ваших помыслов будет сравнима с водой в роднике, пусть все, о чем жалеете, навсегда смоется в памяти и станет чисто и тепло на сердце и в доме.

Чистый четверг 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, все традиции

С чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, радости, любви!

***

Пусть в Чистый четверг душа каждого будет светлой и ясной. Дом очистите от всего негативного и отрицательных мыслей. Пусть атмосфера будет доброй и приятной. Если дом наш будет чистым, то и настроение, отношения станут прекрасными. Ведь Господь любит порядок во всем.

***

Поздравляю с Чистым четвергом и желаю с хорошим настроением навести безупречную чистоту в своем доме, в своем сердце, в своей душе. Пусть в этот день в твои двери постучится добрая надежда, пусть впереди тебя ждет только светлое, красивое, благодатное, счастливое и радостное будущее.

Ранее мы писали, что в Киеве перенесли поминальные дни на родительскую субботу накануне Троицы.

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