Страсний тиждень у 2023 році: що потрібно обов'язково зробити за тиждень до Великодня

Страсний тиждень – це останні 6 днів напередодні світлого свята Великодня. Існує багато важливих заборон і традицій, яких необхідно дотримуватися строго за певними днями.
Що потрібно робити у кожен день тижня напередодні Великодня - читайте в матеріалі Styler.
Дати святкування Великодня у православних християн і католиків поки що відрізняються. У католиків Воскресіння Христове відзначатимуть 9 квітня, відповідно, Страсний тиждень - з 3 по 8 квітня.
А у православних християн Великдень – 16 квітня, відповідно, найважливіший Страсний тиждень – з 10 по 15 квітня.
Щодня тижня присвячений спогадами про останні дні мирського життя Ісуса Христа, його розп'яття та смерть.
Великий понеділок. Подія Старого Завіту про те, як брати із заздрощів продали в рабство патріарха Йосипа. Ісус Христос цього дня був у Вітанії й прокляв безплідну смоковницю, яка символізувала його душу, яка не розкаялася у гріхах.
Цього дня розпочинається прибирання у хатах до свята Великодня та закупівля продуктів. Прибирають в хліві, миють худобу, білять кути та закінчують всі ремонти.
Великий вівторок. Присвячений пророцтвам Христа про зраду Юди та зречення Петра, його вчення в Єрусалимському храмі про добрі справи, таланти, Страшний суд.
У вівторок займаються підготовкою святкового вбрання на Великдень, можна працювати на землі. Чоловіки готують дрова для печі, в якій випікатимуть паски. Ставлять молоко на сир, закінчують справи, пов'язані з шиттям та в'язанням.
Велике середовище. Цього дня Юда вирішив зрадити Ісуса Христа за 30 срібняків. Цього дня віруючі ходять на сповідь.
У будинках продовжують готуватися до Великодня, починають пекти паски. У середу намагаються винести все сміття з дому.
Чистий четвер. Це день напередодні розп'яття Христа, саме у четвер відбувся Таємна вечеря. У церквах проводять Таїнство причастя. Під час служби згадують страждання Сина Божого.
У хатах цього дня проводять генеральне прибирання, перуть одяг, фарбують яйця, печуть паски.
Також у четвер готують спеціальну "четвергову сіль" - її запікають у печі або прокалюють у сковороді, зсипають у мішечок з молитвою та ставлять за ікону. А потім цією сіллю приправляють страви на Великдень та додають у їжу для хворих. Ще проводять ритуали омивання – ходять у лазню чи миються ретельно вдома.
Страсна п'ятниця. День скорботи та найсуворіших заборон. Ісус Христос був розіп'ятий на хресті та помер заради спокути людських гріхів. На вечірній службі виносять Плащаницю – вона символізує похоронну тканину, якою було накрито тіло Христа.
До виносу Плащаниці заборонено їсти, після – лише хліб та воду. Також у п'ятницю не можна нічого робити вдома, займатися випічкою, посудом, пранням, прибиранням. Ще потрібно повністю відмовитись від розваг і провести день у молитвах.
Велика субота. Цього дня згадують смерть Христа і те, як дух Божого Сина опустився в пекло і вивів звідти душі праведників. У храмах Єрусалима в суботу сходить Благодатний вогонь, у церквах розпочинаються служби з освяченням великодніх кошиків.
Вранці у суботу закінчують приготування до Великодня – печуть паски, фарбують яйця, готують страви для святкового столу. У їжу заборонено вживати страви із жирами.
Вважається, що той, хто не спить перед Великоднем усю ніч, буде щасливий весь наступний рік. Однак у суботу ще не можна веселитись, вживати алкоголь. Проводять вечірні та нічні служби.
До речі, раніше ми писали про те, коли можна пекти паску напередодні Великодня, а коли не можна.
А ще розповідали про те, що не можна їсти під час Страсного тижня.