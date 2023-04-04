Страсний тиждень у 2023 році: що потрібно обов'язково зробити за тиждень до Великодня

Коли починається Страсний тиждень

Дати святкування Великодня у православних християн і католиків поки що відрізняються. У католиків Воскресіння Христове відзначатимуть 9 квітня, відповідно, Страсний тиждень - з 3 по 8 квітня.

А у православних християн Великдень – 16 квітня, відповідно, найважливіший Страсний тиждень – з 10 по 15 квітня.

Щодня тижня присвячений спогадами про останні дні мирського життя Ісуса Христа, його розп'яття та смерть.

Страсний тиждень по днях

Великий понеділок. Подія Старого Завіту про те, як брати із заздрощів продали в рабство патріарха Йосипа. Ісус Христос цього дня був у Вітанії й прокляв безплідну смоковницю, яка символізувала його душу, яка не розкаялася у гріхах.

Цього дня розпочинається прибирання у хатах до свята Великодня та закупівля продуктів. Прибирають в хліві, миють худобу, білять кути та закінчують всі ремонти.

Великий вівторок. Присвячений пророцтвам Христа про зраду Юди та зречення Петра, його вчення в Єрусалимському храмі про добрі справи, таланти, Страшний суд.

У вівторок займаються підготовкою святкового вбрання на Великдень, можна працювати на землі. Чоловіки готують дрова для печі, в якій випікатимуть паски. Ставлять молоко на сир, закінчують справи, пов'язані з шиттям та в'язанням.

Велике середовище. Цього дня Юда вирішив зрадити Ісуса Христа за 30 срібняків. Цього дня віруючі ходять на сповідь.

У будинках продовжують готуватися до Великодня, починають пекти паски. У середу намагаються винести все сміття з дому.

Чистий четвер. Це день напередодні розп'яття Христа, саме у четвер відбувся Таємна вечеря. У церквах проводять Таїнство причастя. Під час служби згадують страждання Сина Божого.

У хатах цього дня проводять генеральне прибирання, перуть одяг, фарбують яйця, печуть паски.

Також у четвер готують спеціальну "четвергову сіль" - її запікають у печі або прокалюють у сковороді, зсипають у мішечок з молитвою та ставлять за ікону. А потім цією сіллю приправляють страви на Великдень та додають у їжу для хворих. Ще проводять ритуали омивання – ходять у лазню чи миються ретельно вдома.

Страсна п'ятниця. День скорботи та найсуворіших заборон. Ісус Христос був розіп'ятий на хресті та помер заради спокути людських гріхів. На вечірній службі виносять Плащаницю – вона символізує похоронну тканину, якою було накрито тіло Христа.

До виносу Плащаниці заборонено їсти, після – лише хліб та воду. Також у п'ятницю не можна нічого робити вдома, займатися випічкою, посудом, пранням, прибиранням. Ще потрібно повністю відмовитись від розваг і провести день у молитвах.

Велика субота. Цього дня згадують смерть Христа і те, як дух Божого Сина опустився в пекло і вивів звідти душі праведників. У храмах Єрусалима в суботу сходить Благодатний вогонь, у церквах розпочинаються служби з освяченням великодніх кошиків.

Вранці у суботу закінчують приготування до Великодня – печуть паски, фарбують яйця, готують страви для святкового столу. У їжу заборонено вживати страви із жирами.

Вважається, що той, хто не спить перед Великоднем усю ніч, буде щасливий весь наступний рік. Однак у суботу ще не можна веселитись, вживати алкоголь. Проводять вечірні та нічні служби.